Сирський уперше відреагував на прибуття F-16 в Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський уперше відреагував на прибуття F-16 в Україну

Олександр Сирський
Сирський
Read in English

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв українцям, що західні винищувачі F-16 забезпечать ще більше збитих ракет і літаків, якими російські загарбники атакують мирні українські міста та села.

Головні тези:

  • Ефективне застосування західних винищувачів допоможе зберегти життя українських захисників.
  • Олександр Сирський подякував Володимиру Зеленському, Рустему Умєрову та всім, завдяки кому в українському небі з'явилися F-16. 
  • За даними The Economist, в Україну наразі прибуло 10 винищувачів.

Сирський подякував союзникам за F-16 для України

F-16 в Україні Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. Дякую нашим союзникам за це рішення.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За словами Олександра Сирського, ефективне застосування сучасних західних винищувачів — це насамперед збереження життя українських захисників.

Окрім того, Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність українському лідеру Володимиру Зеленському, главі Міноборони Рустему Умєрову та кожному, хто працював 24/7 для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16.

Це ще один важливий крок до нашої Перемоги, — підсумував Олександр Сирський.

Як Зеленський коментує прибуття F-16

З офіційним підтвердженням глава держави Володимир Зеленський виступив вдень 4 серпня, а також показав перші західні винищувачі в українському небі.

Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків — Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, — і всі наші партнери — ми цінуємо вашу підтримку! — заявив Зеленський.

Глава держави поки не уточнив кількість винищувачів, які уже отримали в розпорядження Повітряні сили.

Однак, згідно з даними видання The Economist, станом на сьогодні йдеться про 10 літаків.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримала перші винищувачі F-16 в кінці липня — деталі
Україна отримала перші винищувачі F-16 в кінці липня — деталі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
F-16 в Україні. Зеленський підтвердив прибуття винищувачів та показав перше відео
Володимир Зеленський
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський звернувся з пропозицією до НАТО на тлі прибуття F-16
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?