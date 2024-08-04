Сирський уперше відреагував на прибуття F-16 в Україну

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв українцям, що західні винищувачі F-16 забезпечать ще більше збитих ракет і літаків, якими російські загарбники атакують мирні українські міста та села.
Головні тези:
- Ефективне застосування західних винищувачів допоможе зберегти життя українських захисників.
- Олександр Сирський подякував Володимиру Зеленському, Рустему Умєрову та всім, завдяки кому в українському небі з'явилися F-16.
- За даними The Economist, в Україну наразі прибуло 10 винищувачів.
Сирський подякував союзникам за F-16 для України
За словами Олександра Сирського, ефективне застосування сучасних західних винищувачів — це насамперед збереження життя українських захисників.
Окрім того, Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність українському лідеру Володимиру Зеленському, главі Міноборони Рустему Умєрову та кожному, хто працював 24/7 для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16.
Як Зеленський коментує прибуття F-16
З офіційним підтвердженням глава держави Володимир Зеленський виступив вдень 4 серпня, а також показав перші західні винищувачі в українському небі.
Глава держави поки не уточнив кількість винищувачів, які уже отримали в розпорядження Повітряні сили.
Однак, згідно з даними видання The Economist, станом на сьогодні йдеться про 10 літаків.
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