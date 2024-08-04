Сирський уперше відреагував на прибуття F-16 в Україну

Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків — Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, — і всі наші партнери — ми цінуємо вашу підтримку! — заявив Зеленський.