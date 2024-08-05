За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни із посиланням на західні видання, партнери передали Україні перші 10 винищувачів F-16, однак для досягнення реального парітету у небі з авіацією злочинної армії РФ необхідно значно більше.
Головні тези:
- Україні передано перші 10 винищувачів F-16, але для досягнення реального парітету з авіацією РФ потрібно значно більше літаків.
- Для посилення протиповітряної оборони потрібна більша кількість F-16 та постійні зусилля з націлювання на російські засоби в Україні та на окупованих Росією територіях.
- Україні потрібно продовжувати зусилля з отримання необхідної військової допомоги для ефективного використання винищувачів F-16.
- Аналітики розкривають деталі озброєння F-16, яке включає цифрову станцію РЕБ та ракети для різних дистанцій ураження цілей.
- Золотий колір ліхтаря кабіни F-16 містить золото для зменшення радіолокаційної помітності літака.
Скільки F-16 треба Україні для успішного та ефективного використання
Аналітики із посиланням на The Economist зазначають, що Україні було передано перші 10 з обіцяних 79 винищувачів F-16.
Очікується, що до кінця року їхня загальна кількість має зрости до 20 одиниць.
В ISW підкреслюють, що для реального посилення протиповітряної оборони Україні необхідна значно більша кількість цих літаків.
Вони також звертають увагу на те, що кремлівська пропаганда намагається применшити потенціал та наслідки використання F-16 на передовій.
Зокрема, в Росії пропаганда прагне спричинити широке обговорення збиття цих літаків.
При цьому, як підкреслюють аналітики, це суперечить попереднім заявам про уявні червоні лінії, відповідно до яких поява F-16 в Україні викличе ще більшу ескалацію у відповідь з боку країни-агресорки.
Що відомо про отримані Україною перші F-16
Аналітики порталу Defense Express дізнались про комплектацію отриманих Україною винищувачів F-16.
Вони зазначають, що за непідтвердженою інформацією, такі пілони встановлювались на F-16 на озброєнні армій Данії, Бельгії та Нідерландів, а також Норвегії.
З відео, яке напередодні оприлюднив президент Володимир Зеленський з українськими F-16, аналітики зазначають, що винищувачі озброєні двома типами ракет "повітря-повітря".
Зокрема, для знищення цілей на близьких дистанціях слугують ракети AIM-9, для ударів на середні та дальні відстані використовуватимуться ракети AIM-120.
Під крилами літаків розміщуються два стандартні додаткові паливні баки на 1 тис 564 літрів.
Крім того, під центральним пілоном розмістився ще один вид підвісного бака на 1 тис 135 літрів.
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