За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни із посиланням на західні видання, партнери передали Україні перші 10 винищувачів F-16, однак для досягнення реального парітету у небі з авіацією злочинної армії РФ необхідно значно більше.

Скільки F-16 треба Україні для успішного та ефективного використання

Аналітики із посиланням на The Economist зазначають, що Україні було передано перші 10 з обіцяних 79 винищувачів F-16.

Очікується, що до кінця року їхня загальна кількість має зрости до 20 одиниць.

В ISW підкреслюють, що для реального посилення протиповітряної оборони Україні необхідна значно більша кількість цих літаків.

Україні також потрібно буде продовжувати зусилля з націлювання на російські засоби протиповітряної оборони в російському тилу та в окупованій Україні за допомогою наданої Заходом зброї далекого радіусу дії, щоб мати змогу використовувати винищувачі F-16, - підкреслюють аналітики. Поширити

Вони також звертають увагу на те, що кремлівська пропаганда намагається применшити потенціал та наслідки використання F-16 на передовій.

Зокрема, в Росії пропаганда прагне спричинити широке обговорення збиття цих літаків.

При цьому, як підкреслюють аналітики, це суперечить попереднім заявам про уявні червоні лінії, відповідно до яких поява F-16 в Україні викличе ще більшу ескалацію у відповідь з боку країни-агресорки.

Проте Росія неодноразово доводила, що залучення нібито "червоних ліній" є рефлекторною технікою контролю, яка має на меті змусити Захід утриматися від надання Україні додаткової військової допомоги. Політика Заходу та України неодноразово перетинала "червоні лінії", визначені Росією, багато разів з початку війни, не викликаючи суттєвої реакції Росії, що, як припускають коментарі російських мілблогерів, виявиться у випадку з відповіддю Росії на F-16, - наголошують в ISW. Поширити

Що відомо про отримані Україною перші F-16

Аналітики порталу Defense Express дізнались про комплектацію отриманих Україною винищувачів F-16.

Головною несподіванкою можливо вважати контейнер ECIPS/CJS від данської Terma та італійського Leonardo, який об'єднує у собі потужну цифрову станцію РЕБ, яка дозволяє ставити завади на РЛС літаків та зенітних ракетних комплексів, а також станцію фіксації загрози про ракетну атаку за рахунок, в тому числі, виявлення самих ракет, які наближаються. При цьому зберігається можливість підвіски до цього контейнера озброєння, тобто кріплення для зброї не втрачається і під ECIPS/CJS можливо підвісити озброєння. Сам контейнер є новою розробкою та станом на 2021 рік проходив випробування, - підкреслюють аналітики. Поширити

Вони зазначають, що за непідтвердженою інформацією, такі пілони встановлювались на F-16 на озброєнні армій Данії, Бельгії та Нідерландів, а також Норвегії.

F-16 в українському небі

З відео, яке напередодні оприлюднив президент Володимир Зеленський з українськими F-16, аналітики зазначають, що винищувачі озброєні двома типами ракет "повітря-повітря".

Зокрема, для знищення цілей на близьких дистанціях слугують ракети AIM-9, для ударів на середні та дальні відстані використовуватимуться ракети AIM-120.

Під крилами літаків розміщуються два стандартні додаткові паливні баки на 1 тис 564 літрів.

Крім того, під центральним пілоном розмістився ще один вид підвісного бака на 1 тис 135 літрів.