Чим оснащені нові українські F-16 — перші подробиці

Як повідомляє видання “Мілітарний”, на західних винищувачах F-16, які вже прибули в Україну, є пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад.

Що відомо про перші українські F-16

За словами фахівців, пілони вони побачили на відео, які 4 серпня опублікувала пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Що важливо розуміти, системою датської розробки та виробництва компанії Terma оснащені всі винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF).

Ще 6 років тому Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16.

Враховуючи той факт, що всі загадані союзники повинні були передати Україні ці винищувачі, наразі складно сказати, які саме з них були показані в неділю.

Експерти також звертають увагу на те, що MWS забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, адже дає можливість літаку завчасно виявляти ракети ворога.

Окрім того, наголошується, що MWS складається з шести датчиків і одного комп’ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонах, їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака. Комп’ютер встановлений в правому пілоні.

Скільки F-16 могла отримати Україна

Станом на вечір 4 серпня невідома точна кількість західних винищувачів, які уже прибули в Україну.

Глава держави Володимир Зеленський жодного разу не згадав про це.

Проте, як повідомляє видання The Economist з посиланням на свої анонімні джерела, мовиться про 10 літаків.

Окрім того, стверджується, що Україна отримала перші десять західних винищувачів F-16 31 липня.