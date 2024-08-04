Чем оснащены новые украинские F-16 — первые подробности

Как сообщает издание "Милитарный", на прибывших в Украину западных истребителях F-16 есть пилоны Terma PIDS+ с системой раннего предупреждения о ракетном нападении.
Главные тезисы
- Все истребители участников Европейских воздушных сил оснащены системой датской разработки и производства компании Terma.
- Система предупреждения о ракетном нападении Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) обеспечивает важное усовершенствование комплекса самозащиты F-16.
- Украина может получить 20 истребителей F-16 американского производства до конца этого года.
Что известно о первых украинских F-16
По словам специалистов, пилоны они увидели на видео, которое 4 августа опубликовала пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
Что важно понимать, системой датской разработки и производства компании Terma оснащены все истребители всех стран-участников Европейских воздушных сил (EPAF).
Еще 6 лет назад Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия заказали пилоны Terma PIDS+ с системой предупреждения о ракетном нападении Hensoldt AAR-60(V)2 для своих F-16.
Учитывая тот факт, что все загаданные союзники должны были передать Украине эти истребители, сложно сказать, какие именно из них были показаны в воскресенье.
Эксперты также обращают внимание на то, что MWS обеспечивает жизненно важное усовершенствование комплекса самозащиты F-16, ведь позволяет самолету заблаговременно выявлять ракеты врага.
Кроме того, указано, что MWS состоит из шести датчиков и одного компьютера. Три датчика установлены на каждом из двух пилонах, их расположение обеспечивает почти полное сферическое покрытие вокруг самолета. Компьютер установлен в правом пилоне.
Сколько F-16 могла получить Украина
По состоянию на вечер 4 августа неизвестно точное количество прибывших в Украину западных истребителей.
Глава государства Владимир Зеленский ни разу не упомянул об этом.
Однако, как сообщает издание The Economist со ссылкой на свои анонимные источники, речь идет о 10 самолетах.
Кроме того, утверждается, что Украина получила первые десять западных истребителей F-16 31 июля.
Согласно данным журналистов, до конца текущего года Воздушные силы ВСУ должны располагать 20 истребителями американского производства.
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