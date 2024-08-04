Чем оснащены новые украинские F-16 — первые подробности

Как сообщает издание "Милитарный", на прибывших в Украину западных истребителях F-16 есть пилоны Terma PIDS+ с системой раннего предупреждения о ракетном нападении.

Что известно о первых украинских F-16

По словам специалистов, пилоны они увидели на видео, которое 4 августа опубликовала пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Что важно понимать, системой датской разработки и производства компании Terma оснащены все истребители всех стран-участников Европейских воздушных сил (EPAF).

Еще 6 лет назад Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия заказали пилоны Terma PIDS+ с системой предупреждения о ракетном нападении Hensoldt AAR-60(V)2 для своих F-16.

Учитывая тот факт, что все загаданные союзники должны были передать Украине эти истребители, сложно сказать, какие именно из них были показаны в воскресенье.

Эксперты также обращают внимание на то, что MWS обеспечивает жизненно важное усовершенствование комплекса самозащиты F-16, ведь позволяет самолету заблаговременно выявлять ракеты врага.

Кроме того, указано, что MWS состоит из шести датчиков и одного компьютера. Три датчика установлены на каждом из двух пилонах, их расположение обеспечивает почти полное сферическое покрытие вокруг самолета. Компьютер установлен в правом пилоне.

Сколько F-16 могла получить Украина

По состоянию на вечер 4 августа неизвестно точное количество прибывших в Украину западных истребителей.

Глава государства Владимир Зеленский ни разу не упомянул об этом.

Однако, как сообщает издание The Economist со ссылкой на свои анонимные источники, речь идет о 10 самолетах.

Кроме того, утверждается, что Украина получила первые десять западных истребителей F-16 31 июля.