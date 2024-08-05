За словами офіцера 59-ї ОМБ ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, українські військові вже відчули підтримку збоку отриманих від партнерів винищувачів F-16 на передовій.
Головні тези:
- Українські військові вже відчули підтримку збоку отриманих від партнерів винищувачів F-16 на передовій.
- У літаках F-16 під час демонстрації було зняте певне обладнання, щоб уникнути можливого розголосу на користь злочинної армії РФ.
- Секретність щодо потенціалу цих літаків має запобігти розумінню ворога їхніх можливостей та готовності до атак.
- Правильне управління інформацією про F-16 допомагає стримувати ворога та наближати перемогу на фронті.
- Україна застосовує тактику не розкриття повної картини бойового потенціалу F-16 для збереження стратегічної переваги.
Що відомо про залучення Україною F-16 для підтримки ЗСУ на фронті
В ефірі каналу Київ-24 Цехоцький зазначив, що F-16 вже працюють на передовій.
Україна не розкриває увесь бойовий потенціал отриманих F-16
За словами експерта з питань авіації, заступника директора української компанії виробників РЕБ Анатолія Храпчинського, у показаних керівництвом України F-16, отриманих від партнерів, було заздалегідь зняте певне обладнання, аби російські окупанти не змогли дізнатись про увесь потенціал цих літаків.
Він підкреслив, що має місце певна секретність, аби ворог не зрозумів усі можливості цих літаків і не мав змоги певним чином підготуватись.
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