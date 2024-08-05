У ЗСУ заявили про початок роботи F-16 на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ заявили про початок роботи F-16 на фронті

Українські F-16
Джерело:  Київ24

За словами офіцера 59-ї ОМБ ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, українські військові вже відчули підтримку збоку отриманих від партнерів винищувачів F-16 на передовій. 

Головні тези:

  • Українські військові вже відчули підтримку збоку отриманих від партнерів винищувачів F-16 на передовій.
  •  У літаках F-16 під час демонстрації було зняте певне обладнання, щоб уникнути можливого розголосу на користь злочинної армії РФ.
  • Секретність щодо потенціалу цих літаків має запобігти розумінню ворога їхніх можливостей та готовності до атак.
  • Правильне управління інформацією про F-16 допомагає стримувати ворога та наближати перемогу на фронті.
  • Україна застосовує тактику не розкриття повної картини бойового потенціалу F-16 для збереження стратегічної переваги.

Що відомо про залучення Україною F-16 для підтримки ЗСУ на фронті

В ефірі каналу Київ-24 Цехоцький зазначив, що F-16 вже працюють на передовій.

Так, відчули, подробиць не розповідаємо. Скажу так, сьогодні держава в особі керівництва навчилася не говорити передчасно ті речі, які не потрібно знати ворогу. І це дуже радує. Ворога постійно потрібно вводити в оману, перехитрювати, не давати йому навіть найменших натяків на те, що у нас є, і що ми будемо робити. Нехай очікує постійно "подарунків". І так скоріше ми наблизимо нашу перемогу, - підкреслив офіцер 59-ї ОМБ.

Україна не розкриває увесь бойовий потенціал отриманих F-16

За словами експерта з питань авіації, заступника директора української компанії виробників РЕБ Анатолія Храпчинського, у показаних керівництвом України F-16, отриманих від партнерів, було заздалегідь зняте певне обладнання, аби російські окупанти не змогли дізнатись про увесь потенціал цих літаків.

Насправді у тих літаків, які вчора показували, то там було знято деяке обладнання, що не дозволяє повністю оцінити характеристики цього літака. Додатково були поставлені деякі дуже цікаві речі, - пояснює аналітик.

Він підкреслив, що має місце певна секретність, аби ворог не зрозумів усі можливості цих літаків і не мав змоги певним чином підготуватись.

Це дуже правильно зроблено, щоб наші сусіди не розуміли до кінця, що саме може цей літак, і не були готові до певних можливостей цього літака, - переконаний Храпчинський.

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