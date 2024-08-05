За словами офіцера 59-ї ОМБ ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, українські військові вже відчули підтримку збоку отриманих від партнерів винищувачів F-16 на передовій.

Що відомо про залучення Україною F-16 для підтримки ЗСУ на фронті

В ефірі каналу Київ-24 Цехоцький зазначив, що F-16 вже працюють на передовій.

Так, відчули, подробиць не розповідаємо. Скажу так, сьогодні держава в особі керівництва навчилася не говорити передчасно ті речі, які не потрібно знати ворогу. І це дуже радує. Ворога постійно потрібно вводити в оману, перехитрювати, не давати йому навіть найменших натяків на те, що у нас є, і що ми будемо робити. Нехай очікує постійно "подарунків". І так скоріше ми наблизимо нашу перемогу, - підкреслив офіцер 59-ї ОМБ. Поширити

Україна не розкриває увесь бойовий потенціал отриманих F-16

За словами експерта з питань авіації, заступника директора української компанії виробників РЕБ Анатолія Храпчинського, у показаних керівництвом України F-16, отриманих від партнерів, було заздалегідь зняте певне обладнання, аби російські окупанти не змогли дізнатись про увесь потенціал цих літаків.

Насправді у тих літаків, які вчора показували, то там було знято деяке обладнання, що не дозволяє повністю оцінити характеристики цього літака. Додатково були поставлені деякі дуже цікаві речі, - пояснює аналітик. Поширити

Він підкреслив, що має місце певна секретність, аби ворог не зрозумів усі можливості цих літаків і не мав змоги певним чином підготуватись.