ЗСУ знищили понад 1000 солдатів РФ, 39 артсистем та 36 дронів

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 585 140 військових.
Головні тези:
- ЗСУ знищили понад 1000 солдатів РФ та велику кількість техніки, включаючи артилерійські системи та дрони.
- Генштаб повідомив про 133 бойові зіткнення на фронті, з яких третина відбулася на Покровському напрямку.
- Українські війська успішно відбивають атаки окупантів на Лиманському, Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1050 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8421 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 16 294 (+8) од.;
артилерійських систем — 16 384 (+39) од.;
РСЗВ — 1138 од.;
засоби ППО — 910 од.;
літаків — 365 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 158 (+36) од.;
крилатих ракет — 2420 (+6) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22 148 (+54) од.;
спеціальної техніки — 2738 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом 5 серпня на лінії фронту зафіксовано 133 бойових зіткнення. Третина з яких — на Покровському напрямку.
На Лиманському напрямку наші війська відбили десять атак окупантів неподалік Макіївка, Тернів, Невського та в Серебрянському лісі.
На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 13 штурмових дій, поблизу Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.
На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Іванівського Донецької області.
На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.
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