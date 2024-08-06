ЗСУ знищили понад 1000 солдатів РФ, 39 артсистем та 36 дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1000 солдатів РФ, 39 артсистем та 36 дронів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1000 солдатів РФ, 39 артсистем та 36 дронів
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 585 140 військових.

Головні тези:

  • ЗСУ знищили понад 1000 солдатів РФ та велику кількість техніки, включаючи артилерійські системи та дрони.
  • Генштаб повідомив про 133 бойові зіткнення на фронті, з яких третина відбулася на Покровському напрямку.
  • Українські війська успішно відбивають атаки окупантів на Лиманському, Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1050 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8421 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин — 16 294 (+8) од.;

  • артилерійських систем — 16 384 (+39) од.;

  • РСЗВ — 1138 од.;

  • засоби ППО — 910 од.;

  • літаків — 365 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 158 (+36) од.;

  • крилатих ракет — 2420 (+6) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22 148 (+54) од.;

  • спеціальної техніки — 2738 (+1) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом 5 серпня на лінії фронту зафіксовано 133 бойових зіткнення. Третина з яких — на Покровському напрямку.

  • На Лиманському напрямку наші війська відбили десять атак окупантів неподалік Макіївка, Тернів, Невського та в Серебрянському лісі.

  • На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 13 штурмових дій, поблизу Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

  • На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Іванівського Донецької області.

  • На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 41 ворожий штурм. Противник концентрував зусилля в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки Донецької області.

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