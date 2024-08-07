ВСУ уничтожили более 1200 военных РФ, 29 ББМ и 67 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 586 370 военных.
Главные тезисы
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения на Украину превышает 586 000 военных.
- На фронте зафиксировано 136 боевых столкновений, основные направления атак и отражения в районах различных населенных пунктов.
- Силы обороны продолжают успешно противостоять атакам российских захватчиков на различных направлениях, включая Покровское, Лиманское, Северское и другие.
- На Курганском направлении Силы обороны успешно остановили несколько атак противника и предотвратили прорыв обороны важных пунктов.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1230 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8429 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 16323 (+29) ед;
артиллерийских систем — 16451 (+67) ед;
РСЗО — 1138 ед.;
средства ПВО — 910 ед;
самолетов — 365 ед.;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13212 (+54) ед;
крылатых ракет — 2421 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22226 (+78) ед;
специальной техники — 2759 (+21) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, в течение 6 августа зафиксировано 136 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз недалеко от Макеевки, Невского, Тернов, Торского и Серебрянского леса.
На Северском направлении произошло 21 боевое столкновение. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спорного.
На Краматорском направлении шло 10 боев, в частности, в районах Временного Яра и Ивановского.
На Торецком направлении россияне атаковали 18 раз недалеко от Северного, Торецкого и Нью-Йорка.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили восемь атак у Красногоровки и Константиновки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-