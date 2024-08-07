ВСУ уничтожили более 1200 военных РФ, 29 ББМ и 67 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 военных РФ, 29 ББМ и 67 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1200 военных РФ, 29 ББМ и 67 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 586 370 военных.

Главные тезисы

 

  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения на Украину превышает 586 000 военных.
  • На фронте зафиксировано 136 боевых столкновений, основные направления атак и отражения в районах различных населенных пунктов.
  • Силы обороны продолжают успешно противостоять атакам российских захватчиков на различных направлениях, включая Покровское, Лиманское, Северское и другие.
  • На Курганском направлении Силы обороны успешно остановили несколько атак противника и предотвратили прорыв обороны важных пунктов.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1230 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8429 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин — 16323 (+29) ед;

  • артиллерийских систем — 16451 (+67) ед;

  • РСЗО — 1138 ед.;

  • средства ПВО — 910 ед;

  • самолетов — 365 ед.;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13212 (+54) ед;

  • крылатых ракет — 2421 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22226 (+78) ед;

  • специальной техники — 2759 (+21) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, в течение 6 августа зафиксировано 136 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз недалеко от Макеевки, Невского, Тернов, Торского и Серебрянского леса.

  • На Северском направлении произошло 21 боевое столкновение. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спорного.

  • На Краматорском направлении шло 10 боев, в частности, в районах Временного Яра и Ивановского.

  • На Торецком направлении россияне атаковали 18 раз недалеко от Северного, Торецкого и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанне, Калиново, Александровка, Веселое, Ивановка, Калиновка, Скучное, Яснобродовка, Карловка, Пантелеймоновка, Новожелание и Межево. .

  • На Кураховском направлении Силы обороны остановили восемь атак у Красногоровки и Константиновки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

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