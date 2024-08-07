Командиры РФ просят родственников солдат донатить на мешки для трупов

Российские командиры призывают родственников военнослужащих из 394 полка пожертвовать средства на мешки для трупов.

Армии РФ не хватает средств на мешки для трупов

Следует отметить, что сбор открыли для родственников российских захватчиков из 1 батальона 2 роты.

Это следует из сообщений родственников в чате полка, на что обратил внимание телеграм-канал ASTRA.

Кроме того, указано, что сумма сбора — 25 тысяч рублей.

Добрый день, Уважаемые Единомышленники! Никогда не думала, что придётся собирать денежные средства, ещё и на мешки, но так получилось и это факт! Срочный сбор! sos! Командование 5 Армии 394 полка 1 батальона 2-ой роты, обратилось за помощью в приобретении потологоанатомических мешков для эвакуационной группы, нужно срочно собрать 25 т.р. sos, — сказано в сообщении. Поделиться

Более того, указано, что в комментариях к переводу средств родных попросили писать: "на мешки".

Фото: скриншот

Потери армии РФ по состоянию на 7 августа 2024 года

Согласно данным Генштаба ВСУ, Силы обороны за сутки уничтожили 1230 российских оккупантов, а из техники уничтожено:

танков — 8429 (+8) ед;

боевых бронированных машин — 16323 (+29) ед;

артиллерийских систем — 16451 (+67) ед;

РСЗО — 1138 ед.;

средства ПВО — 910 ед;

самолетов — 365 ед.;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 13212 (+54) ед;

крылатых ракет — 2421 (+1) ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 22226 (+78) ед;

специальной техники — 2759 (+21) ед.