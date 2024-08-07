Командиры РФ просят родственников солдат донатить на мешки для трупов
Категория
Украина
Дата публикации

Командиры РФ просят родственников солдат донатить на мешки для трупов

солдат РФ
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Источник:  online.ua

Российские командиры призывают родственников военнослужащих из 394 полка пожертвовать средства на мешки для трупов.

Главные тезисы

  • Финансовые проблемы армии РФ оказались критическими, что подталкивает командиров искать помощь у родственников оккупантов.
  • Специальный сбор средств на мешки для трупов открыли для родственников захватчиков из 1 батальона 2 роты 394 полка.
  • Согласно данным Генштаба ВСУ, 6 августа украинские воины уничтожили значительное количество техники и личного состава российских оккупантов.

Армии РФ не хватает средств на мешки для трупов

Следует отметить, что сбор открыли для родственников российских захватчиков из 1 батальона 2 роты.

Это следует из сообщений родственников в чате полка, на что обратил внимание телеграм-канал ASTRA.

Кроме того, указано, что сумма сбора — 25 тысяч рублей.

Добрый день, Уважаемые Единомышленники! Никогда не думала, что придётся собирать денежные средства, ещё и на мешки, но так получилось и это факт! Срочный сбор! sos! Командование 5 Армии 394 полка 1 батальона 2-ой роты, обратилось за помощью в приобретении потологоанатомических мешков для эвакуационной группы, нужно срочно собрать 25 т.р. sos, — сказано в сообщении.

Более того, указано, что в комментариях к переводу средств родных попросили писать: "на мешки".

Фото: скриншот

Потери армии РФ по состоянию на 7 августа 2024 года

Согласно данным Генштаба ВСУ, Силы обороны за сутки уничтожили 1230 российских оккупантов, а из техники уничтожено:

  • танков — 8429 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин — 16323 (+29) ед;

  • артиллерийских систем — 16451 (+67) ед;

  • РСЗО — 1138 ед.;

  • средства ПВО — 910 ед;

  • самолетов — 365 ед.;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13212 (+54) ед;

  • крылатых ракет — 2421 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22226 (+78) ед;

  • специальной техники — 2759 (+21) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

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