Командиры РФ просят родственников солдат донатить на мешки для трупов

Российские командиры призывают родственников военнослужащих из 394 полка пожертвовать средства на мешки для трупов.
Главные тезисы
- Финансовые проблемы армии РФ оказались критическими, что подталкивает командиров искать помощь у родственников оккупантов.
- Специальный сбор средств на мешки для трупов открыли для родственников захватчиков из 1 батальона 2 роты 394 полка.
- Согласно данным Генштаба ВСУ, 6 августа украинские воины уничтожили значительное количество техники и личного состава российских оккупантов.
Армии РФ не хватает средств на мешки для трупов
Следует отметить, что сбор открыли для родственников российских захватчиков из 1 батальона 2 роты.
Это следует из сообщений родственников в чате полка, на что обратил внимание телеграм-канал ASTRA.
Кроме того, указано, что сумма сбора — 25 тысяч рублей.
Более того, указано, что в комментариях к переводу средств родных попросили писать: "на мешки".
Потери армии РФ по состоянию на 7 августа 2024 года
Согласно данным Генштаба ВСУ, Силы обороны за сутки уничтожили 1230 российских оккупантов, а из техники уничтожено:
танков — 8429 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 16323 (+29) ед;
артиллерийских систем — 16451 (+67) ед;
РСЗО — 1138 ед.;
средства ПВО — 910 ед;
самолетов — 365 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13212 (+54) ед;
крылатых ракет — 2421 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22226 (+78) ед;
специальной техники — 2759 (+21) ед.
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