Солдаты РФ в полном окружении. Что происходит в Курской области — видео

Согласно данным российских телеграмм-каналов, Вооруженные силы Украины якобы взяли под свой контроль Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово в Суджанском районе Курской области. Генштаб ВСУ эту информацию пока никак не комментирует.

Ситуация в Курской области стремительно обостряется

Местные паблики жалуются, что в Суджанском районе ситуация до сих пор остается крайне сложной, а воины ВСУ якобы заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово.

Кроме того, указано, что украинские силы, дескать, смогли расширить зону контроля по трассе 38К-004, продвинувшись по направлению к западному пригороду Суджи — Гончаровке. Там продолжаются бои.

Напряженная ситуация сохраняется в хуторе Олешня — там российские военнослужащие практически в полном окружении ведут упорные бои с бесчисленным противником. По предварительной информации, всего на подконтрольной ВСУ территории Курской области находится до 400 членов украинских формирований, — пишет телеграмм-канал ASTRA. Поделиться

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Канал "Рыбар" утверждает, что в общей сложности вдоль российской границы украинское командование сконцентрировало до двух тысяч воинов и постоянно подтягивает резервы.

Местное население продолжает активно заниматься самоэвакуацией, поскольку власти отдельных районов просто убежали с места событий.

Что важно знать о прорыве российской границы 6 августа

6 августа впервые стало известно, что на границе с Россией начались сражения между ВСУ и российскими захватчиками.

После этого кремлевские провоенные каналы заявили, что украинские силы смогли прорвать границу, однако Генштаб ВСУ эту информацию до сих пор не подтверждал.

Министерство обороны России вечером 6 августа начало утверждать, что "противник пытался прорваться", однако "войска понесла значительные потери и отступила".

Впоследствии российское оборонное ведомство удалило этот фрагмент из своего официального заявления.

Вечером и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на границе сохраняется напряженная ситуация, продолжаются бои.