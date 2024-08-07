Солдаты РФ в полном окружении. Что происходит в Курской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ в полном окружении. Что происходит в Курской области — видео

танк
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Источник:  online.ua

Согласно данным российских телеграмм-каналов, Вооруженные силы Украины якобы взяли под свой контроль Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово в Суджанском районе Курской области. Генштаб ВСУ эту информацию пока никак не комментирует.

Главные тезисы

  • В Курской области солдаты РФ уже попали в окружение.
  • ВСУ взяли в плен 6 солдат РФ, ранили десятки вражеских военных и уничтожили технику противника.
  • Местное население продолжает самоэвакуацию из районов, где не прекращаются бои, поскольку представители власти просто убежали.

Ситуация в Курской области стремительно обостряется

Местные паблики жалуются, что в Суджанском районе ситуация до сих пор остается крайне сложной, а воины ВСУ якобы заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово.

Кроме того, указано, что украинские силы, дескать, смогли расширить зону контроля по трассе 38К-004, продвинувшись по направлению к западному пригороду Суджи — Гончаровке. Там продолжаются бои.

Напряженная ситуация сохраняется в хуторе Олешня — там российские военнослужащие практически в полном окружении ведут упорные бои с бесчисленным противником. По предварительной информации, всего на подконтрольной ВСУ территории Курской области находится до 400 членов украинских формирований, — пишет телеграмм-канал ASTRA.

Фото: скриншот

Канал "Рыбар" утверждает, что в общей сложности вдоль российской границы украинское командование сконцентрировало до двух тысяч воинов и постоянно подтягивает резервы.

Местное население продолжает активно заниматься самоэвакуацией, поскольку власти отдельных районов просто убежали с места событий.

Что важно знать о прорыве российской границы 6 августа

6 августа впервые стало известно, что на границе с Россией начались сражения между ВСУ и российскими захватчиками.

После этого кремлевские провоенные каналы заявили, что украинские силы смогли прорвать границу, однако Генштаб ВСУ эту информацию до сих пор не подтверждал.

Министерство обороны России вечером 6 августа начало утверждать, что "противник пытался прорваться", однако "войска понесла значительные потери и отступила".

Впоследствии российское оборонное ведомство удалило этот фрагмент из своего официального заявления.

Вечером и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на границе сохраняется напряженная ситуация, продолжаются бои.

Согласно последним данным, ВСУ успели взять по меньшей мере 6 солдат РФ в плен, ранить несколько десятков российских захватчиков, а также уничтожить два танка врага и один вертолет.

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