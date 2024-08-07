Сили ППО збили 30 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Вночі 7 серпня російські окупанти атакували Україну 30 ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО знищили усі ворожі безпілотники.
Головні тези:
- Сили ППО успішно збили 30 ударних безпілотників типу Shahed, які були випущені російськими окупантами під час атаки на Україну.
- Атака відбулася у ніч на 7 серпня, її деталі були розкриті Повітряними силами, які виявили та супроводжували безпілотники з районів Росії до українських областей.
- Внаслідок атаки у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях було збито всі безпілотники, що створило пожежі та матеріальні збитки.
- Сили ППО продемонстрували успішність своєї роботи, збивши 30 безпілотників та запобігши подальшим руйнуванням українських територій.
Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну 7 серпня
Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, у ніч на 7 серпня російські окупанти атакували ударними БПЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ (Росія).
Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників.
Усі ворожі дрони було збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну 7 серпня
Повітряні сили зазначали, що в ніч на середу росіяни запустили ударні безпілотники з південного напрямку. Близько 3:00 тривогу оголосили на заході країни — у Тернопільській, Львівській та Франківській областях.
У Київській області також зафіксували рух російських безпілотників. Обласна адміністрація повідомляла, що в регіоні працювала протиповітряна оборона.
Над Миколаївською областю сили ППО збили 14 російських "Шахедів". Відомо, що через падіння уламків горіла суха трава. Окрім цього над Сумською областю збили ворожу ракету.
Над Хмельниччиною збили 4 російські "Шахеди". Уламки збитих дронів пошкодили резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.
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