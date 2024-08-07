Сили ППО збили 30 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну 7 серпня

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, у ніч на 7 серпня російські окупанти атакували ударними БПЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ (Росія).

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників.

Усі ворожі дрони було збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну 7 серпня

Повітряні сили зазначали, що в ніч на середу росіяни запустили ударні безпілотники з південного напрямку. Близько 3:00 тривогу оголосили на заході країни — у Тернопільській, Львівській та Франківській областях.

У Київській області також зафіксували рух російських безпілотників. Обласна адміністрація повідомляла, що в регіоні працювала протиповітряна оборона.

Над Миколаївською областю сили ППО збили 14 російських "Шахедів". Відомо, що через падіння уламків горіла суха трава. Окрім цього над Сумською областю збили ворожу ракету.