Сили ППО збили чотири ракети та 15 дронів під час атаки РФ на Україну

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, РФ використала чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, випущені з Воронезької області Росії, дві керовані авіаційні ракети Х-59, запущені з повітряного простору над акваторією Азовського моря, та 16 ударних дронів типу Shahed, що прибули з напрямків мису Чауда (Крим) та Курська (Росія).

Сили оборони України, зокрема мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил, відбивали масштабний повітряний напад.

Завдяки злагодженій роботі захисників, було збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних беспілотників у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Поширити

Росія атакувала Україну 6 серпня

Близько 23:00 5 серпня росіяни атакували Київщину ракетами та дронами.

За даними очільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, станом на 08:00 відомо про пошкодження багатоквартирного будинку — там вибиті вікна в нежитлових приміщеннях.

Також пошкоджені дві заправки, багатоповерхова офісна будівля, вибухова хвиля пошкодила будинок лісника.

Також близько 00:50 загарбники обстріляли село Циркуни Харківського району, а в самому Харкові також було чути вибухи через російську атаку. Окрім цього повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області, куди прямували ворожі ударні безпілотники.