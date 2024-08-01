Сили ППО збили всі "шахеди" під час атаки РФ на Україну

Російська армія в ніч проти 1 серпня атакували Україну дронами та балістикою. Сили ППО знищили усі російські дрони.
Головні тези:
- Атака відбулася за участю балістичних ракет та ударних БПЛА типу “Shahed”.
- Внаслідок атаки РФ на Київщині поранені люди, пошкоджені будинки, але вдалося уникнути втрат серед цивільного населення.
- Повітряні сили та сили ППО виявилися ефективними у захисті території.
Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 1 серпня противник ударив балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області та Криму, а також ударними БПЛА типу "Shahed" із напрямків мис Чауда (Крим) та Курськ.
За даними генерала, радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи "Шахедів".
Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну 1 серпня
На Київщині через падіння уламків дронів постраждали чоловік і жінка — їх госпіталізували.
Також стало відомо, що пошкоджені 2 приватні будинки в одному з населених пунктів області — у них побиті покрівлі, посічені фасади, вибиті вікна та двері.
На місцях падіння уламків працюють оперативні групи, підсумував Кравченко.
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