Сили ППО збили всі "шахеди" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили всі "шахеди" під час атаки РФ на Україну

Микола Олещук
Сили ППО збили всі "шахеди" під час атаки РФ на Україну

Російська армія в ніч проти 1 серпня атакували Україну дронами та балістикою. Сили ППО знищили усі російські дрони.

Головні тези:

 

  • Атака відбулася за участю балістичних ракет та ударних БПЛА типу “Shahed”.
  • Внаслідок атаки РФ на Київщині поранені люди, пошкоджені будинки, але вдалося уникнути втрат серед цивільного населення.
  • Повітряні сили та сили ППО виявилися ефективними у захисті території.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 1 серпня противник ударив балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області та Криму, а також ударними БПЛА типу "Shahed" із напрямків мис Чауда (Крим) та Курськ.

За даними генерала, радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи "Шахедів".

Усі збито протиповітряною обороною у Київській, Полтавській, Херсонській та Дніпропетровській областях, — додав Олещук.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну 1 серпня

На Київщині через падіння уламків дронів постраждали чоловік і жінка — їх госпіталізували.

Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. На жаль, внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини, — повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Також стало відомо, що пошкоджені 2 приватні будинки в одному з населених пунктів області — у них  побиті покрівлі, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

На місцях падіння уламків працюють оперативні групи, підсумував Кравченко.

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Категорія
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