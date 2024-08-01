Сили ППО збили всі "шахеди" під час атаки РФ на Україну

Російська армія в ніч проти 1 серпня атакували Україну дронами та балістикою. Сили ППО знищили усі російські дрони.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 1 серпня противник ударив балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області та Криму, а також ударними БПЛА типу "Shahed" із напрямків мис Чауда (Крим) та Курськ.

За даними генерала, радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи "Шахедів".

Усі збито протиповітряною обороною у Київській, Полтавській, Херсонській та Дніпропетровській областях, — додав Олещук. Поширити

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну 1 серпня

На Київщині через падіння уламків дронів постраждали чоловік і жінка — їх госпіталізували.

Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. На жаль, внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини, — повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Поширити

Також стало відомо, що пошкоджені 2 приватні будинки в одному з населених пунктів області — у них побиті покрівлі, посічені фасади, вибиті вікна та двері.