Силы ПВО сбили все "шахеды" во время атаки РФ на Украину

Российская армия в ночь на 1 августа атаковали Украину дронами и баллистикой. Силы ПВО уничтожили все русские дроны.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 1 августа противник ударил баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области и Крыма, а также ударными БПЛА типа "Shahed" по направлениям мыс Чауда (Крым) и Курск.

По данным генерала, радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение семи "Шахедов".

Все сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях, — добавил Олещук. Поделиться

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 1 августа

В Киевской области из-за падения обломков дронов пострадали мужчина и женщина — их госпитализировали.

Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. К сожалению, в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека, — сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко. Поделиться

Также стало известно, что повреждены 2 частных дома в одном из населенных пунктов области — у них избиты кровли, иссечены фасады, выбиты окна и двери.