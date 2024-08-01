Силы ПВО сбили все "шахеды" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили все "шахеды" во время атаки РФ на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО сбили все "шахеды" во время атаки РФ на Украину
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Российская армия в ночь на 1 августа атаковали Украину дронами и баллистикой. Силы ПВО уничтожили все русские дроны.

Главные тезисы

 

  • Атака РФ на Украину 1 августа привела к пострадавшим и повреждениям частных домов в Киевской области.
  • Воздушные силы раскрыли детали атаки, выявив и обнаружив семь “Шахедов”, которые были успешно сбиты в ходе операции.
  • Работа оперативных групп на местах падения обломков дронов позволила оценить ущерб и принять необходимые меры по восстановлению пораженных объектов.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 1 августа противник ударил баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области и Крыма, а также ударными БПЛА типа "Shahed" по направлениям мыс Чауда (Крым) и Курск.

По данным генерала, радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение семи "Шахедов".

Все сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях, — добавил Олещук.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 1 августа

В Киевской области из-за падения обломков дронов пострадали мужчина и женщина — их госпитализировали.

Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. К сожалению, в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека, — сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Также стало известно, что повреждены 2 частных дома в одном из населенных пунктов области — у них избиты кровли, иссечены фасады, выбиты окна и двери.

На местах падения обломков работают оперативные группы, подытожил Кравченко.

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