Силы ПВО сбили все "шахеды" во время атаки РФ на Украину

Российская армия в ночь на 1 августа атаковали Украину дронами и баллистикой. Силы ПВО уничтожили все русские дроны.
Главные тезисы
- Атака РФ на Украину 1 августа привела к пострадавшим и повреждениям частных домов в Киевской области.
- Воздушные силы раскрыли детали атаки, выявив и обнаружив семь “Шахедов”, которые были успешно сбиты в ходе операции.
- Работа оперативных групп на местах падения обломков дронов позволила оценить ущерб и принять необходимые меры по восстановлению пораженных объектов.
Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 1 августа противник ударил баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области и Крыма, а также ударными БПЛА типа "Shahed" по направлениям мыс Чауда (Крым) и Курск.
По данным генерала, радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение семи "Шахедов".
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 1 августа
В Киевской области из-за падения обломков дронов пострадали мужчина и женщина — их госпитализировали.
Также стало известно, что повреждены 2 частных дома в одном из населенных пунктов области — у них избиты кровли, иссечены фасады, выбиты окна и двери.
На местах падения обломков работают оперативные группы, подытожил Кравченко.
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