Силы ПВО сбили четыре ракеты и 15 дронов во время атаки РФ на Украину

6 августа российские военные в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Главные тезисы
- Российская атака на Украину 6 августа включала четыре ракеты и 15 дронов.
- Украинские силы ПВО сумели сбить две баллистические ракеты и две авиационные ракеты, а также 15 ударных дронов.
- Мобильные огневые группы, зенитные ракетные войска и подразделения радиоэлектронной борьбы успешно действовали против воздушного нападения.
- По состоянию на утро 6 августа сообщалось о повреждениях многих объектов в различных областях Украины.
Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, РФ использовала четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23, выпущенные из Воронежской области России, две управляемые авиационные ракеты Х-59, запущенные с воздушного пространства над акваторией Азовского моря, и 16 ударных дронов типа Shahed, прибывших по направлениям мыса Чауда (Крым) и Курска (Россия).
Силы обороны Украины, в частности, мобильные огневые группы, зенитные ракетные войска и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил, отражали масштабное воздушное нападение.
Россия атаковала Украину 6 августа
Около 23:00 5 августа россияне атаковали Киевщину ракетами и дронами.
По данным главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, по состоянию на 08:00 известно о повреждении многоквартирного дома — там выбиты окна в нежилых помещениях.
Также повреждены две заправки, многоэтажное офисное здание, взрывная волна повредила дом лесника.
Также около 00:50 захватчики обстреляли село Циркуны Харьковского района, а в самом Харькове также слышались взрывы из-за российской атаки. Кроме этого сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, куда направлялись вражеские ударные беспилотники.
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