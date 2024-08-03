Силы ПВО сбили 24 дрона во время ночной атаки РФ на Украину

Ночью 3 августа страна-агрессорка Россия снова атаковала мирные украинские города и села ракетами и десятками ударных дронов, большинство из которых удалось уничтожить.

Что известно об атаке РФ на Украину 3 августа

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты ударили по Украине двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной территории Донбасса, а также двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Кроме того, враг использовал для воздушного нападения 29 ударных БпЛА типа «Shahed» по направлениям: мыс Чауда — Крым, Приморско-Ахтарск, Курск — РФ.

К отражению вражеской атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей. Спасибо за боевую работу. Вместе — к победе! Николай Олещук Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Фото: facebook.com/kpszsu

Что известно о ситуации в регионах Украины

Утром 3 августа армия РФ нанесла удар по пригороду Харькова. Об этом сообщил городской голова города Игорь Терехов.

Также известно, что воздушная тревога в Харьковской области не была объявлена.

После информации о взрыве Терехов призвал жителей города находиться в укрытиях.

Кроме того, указано, что ночью вражеский дрон попал в объект инфраструктуры в Винницкой области.

Об этом заявила первая заместительница начальника Винницкой ОВ Наталья Заболотная.