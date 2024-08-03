Силы ПВО сбили 24 дрона во время ночной атаки РФ на Украину

Ночью 3 августа страна-агрессорка Россия снова атаковала мирные украинские города и села ракетами и десятками ударных дронов, большинство из которых удалось уничтожить.
Главные тезисы
- Силы ПВО сбили 24 ударных БпЛА типа Shahed во время атаки РФ.
- Армия РФ нанесла удар по пригороду Харькова, а также объектам инфраструктуры в Винницкой области.
- Местные власти призывают жителей быть осторожными, находиться в укрытиях и следовать инструкциям безопасности.
Что известно об атаке РФ на Украину 3 августа
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты ударили по Украине двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной территории Донбасса, а также двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Кроме того, враг использовал для воздушного нападения 29 ударных БпЛА типа «Shahed» по направлениям: мыс Чауда — Крым, Приморско-Ахтарск, Курск — РФ.
К отражению вражеской атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.
Что известно о ситуации в регионах Украины
Утром 3 августа армия РФ нанесла удар по пригороду Харькова. Об этом сообщил городской голова города Игорь Терехов.
Также известно, что воздушная тревога в Харьковской области не была объявлена.
После информации о взрыве Терехов призвал жителей города находиться в укрытиях.
Кроме того, указано, что ночью вражеский дрон попал в объект инфраструктуры в Винницкой области.
Об этом заявила первая заместительница начальника Винницкой ОВ Наталья Заболотная.
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