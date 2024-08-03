Силы ПВО сбили 24 дрона во время ночной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 24 дрона во время ночной атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
дрон
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Ночью 3 августа страна-агрессорка Россия снова атаковала мирные украинские города и села ракетами и десятками ударных дронов, большинство из которых удалось уничтожить.

Главные тезисы

  • Силы ПВО сбили 24 ударных БпЛА типа Shahed во время атаки РФ.
  • Армия РФ нанесла удар по пригороду Харькова, а также объектам инфраструктуры в Винницкой области.
  • Местные власти призывают жителей быть осторожными, находиться в укрытиях и следовать инструкциям безопасности.

Что известно об атаке РФ на Украину 3 августа

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты ударили по Украине двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной территории Донбасса, а также двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Кроме того, враг использовал для воздушного нападения 29 ударных БпЛА типа «Shahed» по направлениям: мыс Чауда — Крым, Приморско-Ахтарск, Курск — РФ.

К отражению вражеской атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей. Спасибо за боевую работу. Вместе — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Фото: facebook.com/kpszsu

Что известно о ситуации в регионах Украины

Утром 3 августа армия РФ нанесла удар по пригороду Харькова. Об этом сообщил городской голова города Игорь Терехов.

Также известно, что воздушная тревога в Харьковской области не была объявлена.

После информации о взрыве Терехов призвал жителей города находиться в укрытиях.

Кроме того, указано, что ночью вражеский дрон попал в объект инфраструктуры в Винницкой области.

Об этом заявила первая заместительница начальника Винницкой ОВ Наталья Заболотная.

В области есть попадание в объект инфраструктуры. Подразделения ГСЧС работают на месте. До отбоя тревоги находитесь в укрытии! Берегите себя! — написала она.

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