Сили ППО збили 24 дрони під час нічної атаки РФ на Україну

Уночі 3 серпня країна-агресорка Росія знову атакувала мирні українські міста та села ракетами та десятками ударних дронів, більшість з яких удалося знищити.

Що відомо про атаку РФ на Україну 3 серпня

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти вдарили по Україні двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини, а також двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Окрім того, ворог використав для повітряного нападу 29 ударних БпЛА типу «Shahed» із напрямків: мис Чауда — Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ.

До відбиття ворожої атаки були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей. Дякую за бойову роботу. Разом — до перемоги! Микола Олещук Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Фото: facebook.com/kpszsu

Що відомо про ситуацію в регіонах України

Вранці 3 серпня армія РФ завдала удару по передмістю Харкова. Про це повідомив міський голова міста Ігор Терехов.

Також зазначається, що повітряна тривога в Харківській області не була оголошена.

Після інформації про вибух Терехов закликав мешканців міста бути обережними і перебувати в укриттях.

Окрім того, вказано, що вночі ворожий дрон поцілив в обʼєкт інфраструктури у Вінницькій області.

Про це заявила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.