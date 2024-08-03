Сили ППО збили 24 дрони під час нічної атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 24 дрони під час нічної атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
дрон
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Уночі 3 серпня країна-агресорка Росія знову атакувала мирні українські міста та села ракетами та десятками ударних дронів, більшість з яких удалося знищити.

Головні тези:

  • Сили ППО збили 24 ударні БпЛА типу «Shahed» під час атаки РФ.
  • Армія РФ завдала удару по передмістю Харкова, а також об'єктам інфраструктури у Вінницькій області.
  • Місцева влада закликає мешканців бути обережними, перебувати в укриттях та дотримуватися інструкцій безпеки.

Що відомо про атаку РФ на Україну 3 серпня

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти вдарили по Україні двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини, а також двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Окрім того, ворог використав для повітряного нападу 29 ударних БпЛА типу «Shahed» із напрямків: мис Чауда — Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ.

До відбиття ворожої атаки були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей. Дякую за бойову роботу. Разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Фото: facebook.com/kpszsu

Що відомо про ситуацію в регіонах України

Вранці 3 серпня армія РФ завдала удару по передмістю Харкова. Про це повідомив міський голова міста Ігор Терехов.

Також зазначається, що повітряна тривога в Харківській області не була оголошена.

Після інформації про вибух Терехов закликав мешканців міста бути обережними і перебувати в укриттях.

Окрім того, вказано, що вночі ворожий дрон поцілив в обʼєкт інфраструктури у Вінницькій області.

Про це заявила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці. До відбою тривоги перебувайте в укритті! Бережіть себе!, — написала вона.

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