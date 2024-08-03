Сили ППО збили 24 дрони під час нічної атаки РФ на Україну

Уночі 3 серпня країна-агресорка Росія знову атакувала мирні українські міста та села ракетами та десятками ударних дронів, більшість з яких удалося знищити.
Головні тези:
- Сили ППО збили 24 ударні БпЛА типу «Shahed» під час атаки РФ.
- Армія РФ завдала удару по передмістю Харкова, а також об'єктам інфраструктури у Вінницькій області.
- Місцева влада закликає мешканців бути обережними, перебувати в укриттях та дотримуватися інструкцій безпеки.
Що відомо про атаку РФ на Україну 3 серпня
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти вдарили по Україні двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини, а також двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.
Окрім того, ворог використав для повітряного нападу 29 ударних БпЛА типу «Shahed» із напрямків: мис Чауда — Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ.
До відбиття ворожої атаки були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.
Що відомо про ситуацію в регіонах України
Вранці 3 серпня армія РФ завдала удару по передмістю Харкова. Про це повідомив міський голова міста Ігор Терехов.
Також зазначається, що повітряна тривога в Харківській області не була оголошена.
Після інформації про вибух Терехов закликав мешканців міста бути обережними і перебувати в укриттях.
Окрім того, вказано, що вночі ворожий дрон поцілив в обʼєкт інфраструктури у Вінницькій області.
Про це заявила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
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