Силы ПВО сбили 5 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Ночью 4 августа россияне атаковали Украину четырьмя ракетами и пятью ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили все пять дронов.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины успешно сбили все пять ударных беспилотников во время атаки РФ на Украину.
- В результате атак российскими дронами пострадали жители Херсона, Киндейки и Антоновки, включая мужчин и женщин.
- Медики фиксируют различные минно-взрывные травмы и ранения у пострадавших граждан.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, 4 августа силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных сил — сбиты пять дронов типа "Shahed-131/136".
Их сбили в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.
Районом пусков враждебных БПЛА был Приморско-Ахтарск (РФ).
Однако кроме дронов противник атаковал Украину ракетами. В частности, враг нанес удар двумя зенитными ракетами С-300 по Харьковской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области — по Полтавской области.
Армия РФ атаковала дронами Херсон и пригород
3 августа в Херсоне, Киндейке и Антоновке пострадали пять человек в результате атак российскими дронами со взрывчаткой.
В частности, пострадал 37-летний мужчина в Киндейке.
Ранее стало известно о том, что в больницу доставлен мужчина 1984 г.р. Он пострадал в результате сброса рашистами взрывчатки из дрона в Днепровском районе города.
У мужчины предварительно минно-взрывная травма. Медики его дообследуют.
Также утром в поселке Антоновка пострадали две женщины. У 50-летней пострадавшей взрывная и черепно-мозговая травмы и контузия, 74-летняя женщина ранена в бедро.
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