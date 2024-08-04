Силы ПВО сбили 5 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Ночью 4 августа россияне атаковали Украину четырьмя ракетами и пятью ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили все пять дронов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, 4 августа силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных сил — сбиты пять дронов типа "Shahed-131/136".

Их сбили в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

Районом пусков враждебных БПЛА был Приморско-Ахтарск (РФ).

Однако кроме дронов противник атаковал Украину ракетами. В частности, враг нанес удар двумя зенитными ракетами С-300 по Харьковской области, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области — по Полтавской области.

Армия РФ атаковала дронами Херсон и пригород

3 августа в Херсоне, Киндейке и Антоновке пострадали пять человек в результате атак российскими дронами со взрывчаткой.

В частности, пострадал 37-летний мужчина в Киндейке.

К медикам с минно-взрывной травмой и обломочным ранением ноги обратился мужчина 1986 г.р. Под обстрел попал в Киндейку. Поделиться

Ранее стало известно о том, что в больницу доставлен мужчина 1984 г.р. Он пострадал в результате сброса рашистами взрывчатки из дрона в Днепровском районе города.

У мужчины предварительно минно-взрывная травма. Медики его дообследуют.

Также утром в поселке Антоновка пострадали две женщины. У 50-летней пострадавшей взрывная и черепно-мозговая травмы и контузия, 74-летняя женщина ранена в бедро.