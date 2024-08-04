Сили ППО збили 5 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Вночі 4 серпня росіяни атакували Україну чотирма ракетами й 5 ударними безпілотниками. Сили ППО збили усі п’ять дронів.
Головні тези:
- Сили ППО успішно збили 5 дронів типу “Shahed-131/136” під час атаки РФ на Україну.
- Армія РФ вчинила напад ракетами на Харківську та Полтавську області.
- У результаті атаки російськими дронами в Херсоні, Кіндійці та Антонівці постраждало п'ятеро людей з різними травмами.
- Цивільні зверталися до медиків з мінно-вибуховими травмами, включаючи уламкові поранення та черепно-мозкові травми.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, 4 серпня силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних сил — збито п'ять дронів типу "Shahed-131/136".
Їх збили у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Районом пусків ворожих БпЛА був Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Проте крім дронів противник атакував Україну ракетами. Зокрема, ворог завдав удару двома зенітними ракетами С-300 по Харківській області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області — по Полтавській області.
Армія РФ атакувала дронами Херсон та передмістя
3 серпня у Херсоні, Кіндійці та Антонівці постраждало п'ятеро людей внаслідок атак російськими дронами з вибухівкою.
Зокрема постраждав 37-річний чоловік у Кіндійці.
Раніше стало відомо про те, що до лікарні доправлено чоловіка 1984 р.н. Він постраждав внаслідок скиду рашистами вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста.
У чоловіка попередньо мінно-вибухова травма. Наразі медики його дообстежують.
Також вранці у селищі Антонівка постраждали дві жінки. У 50-річної потерпілої — вибухова та черепно-мозкова травми й контузія, 74-річна жінка поранена в стегно.
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