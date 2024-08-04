Сили ППО збили 5 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, 4 серпня силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних сил — збито п'ять дронів типу "Shahed-131/136".

Їх збили у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Районом пусків ворожих БпЛА був Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Проте крім дронів противник атакував Україну ракетами. Зокрема, ворог завдав удару двома зенітними ракетами С-300 по Харківській області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області — по Полтавській області.

Армія РФ атакувала дронами Херсон та передмістя

3 серпня у Херсоні, Кіндійці та Антонівці постраждало п'ятеро людей внаслідок атак російськими дронами з вибухівкою.

Зокрема постраждав 37-річний чоловік у Кіндійці.

До медиків з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги звернувся чоловік 1986 р.н. Під обстріл потрапив у Кіндійці. Поширити

Раніше стало відомо про те, що до лікарні доправлено чоловіка 1984 р.н. Він постраждав внаслідок скиду рашистами вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста.

У чоловіка попередньо мінно-вибухова травма. Наразі медики його дообстежують.

Також вранці у селищі Антонівка постраждали дві жінки. У 50-річної потерпілої — вибухова та черепно-мозкова травми й контузія, 74-річна жінка поранена в стегно.