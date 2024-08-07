Силы ПВО сбили 30 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину 7 августа

Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в ночь на 7 августа российские оккупанты атаковали ударными БПЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск (Россия).

Радиотехнические войска Воздушных Сил выявили и сопровождали 30 ударных беспилотников.

Все вражеские дроны были сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 7 августа

Воздушные силы отмечали, что ночью на среду россияне запустили ударные беспилотники с южного направления. Около трех часов тревогу объявили на западе страны — в Тернопольской, Львовской и Франковской областях.

В Киевской области также было зафиксировано движение российских беспилотников. Областная администрация сообщала, что в регионе работала противовоздушная оборона.

Над Николаевской областью силы ПВО сбили 14 российских "Шахедов". Известно, что из-за падения обломков горела сухая трава. Кроме того, над Сумской областью сбили вражескую ракету.