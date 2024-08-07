Силы ПВО сбили 30 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Ночью 7 августа российские оккупанты атаковали Украину 30 ударными БпЛА типа "Shahed". Силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины сбили 30 ударных беспилотников типа “Shahed”, запущенных российскими оккупантами.
- Атака произошла из районов Приморско-Ахтарск и Ейск (Россия), силы ПВО успешно справились с задачей в различных областях Украины.
- В результате сбитых беспилотников наблюдались пожары на территории различных регионов Украины, но противовоздушная оборона оказалась эффективной.
- 7 августа также было зафиксировано движение российских беспилотников в различных областях, что вызвало тревогу и реакцию со стороны сил ПВО.
Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину 7 августа
Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в ночь на 7 августа российские оккупанты атаковали ударными БПЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск (Россия).
Радиотехнические войска Воздушных Сил выявили и сопровождали 30 ударных беспилотников.
Все вражеские дроны были сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 7 августа
Воздушные силы отмечали, что ночью на среду россияне запустили ударные беспилотники с южного направления. Около трех часов тревогу объявили на западе страны — в Тернопольской, Львовской и Франковской областях.
В Киевской области также было зафиксировано движение российских беспилотников. Областная администрация сообщала, что в регионе работала противовоздушная оборона.
Над Николаевской областью силы ПВО сбили 14 российских "Шахедов". Известно, что из-за падения обломков горела сухая трава. Кроме того, над Сумской областью сбили вражескую ракету.
Над Хмельнитчиной сбили 4 российских "Шахеда". Обломки сбитых дронов повредили резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области.
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