Силы ПВО сбили 30 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 30 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО сбили 30 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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Ночью 7 августа российские оккупанты атаковали Украину 30 ударными БпЛА типа "Shahed". Силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины сбили 30 ударных беспилотников типа “Shahed”, запущенных российскими оккупантами.
  • Атака произошла из районов Приморско-Ахтарск и Ейск (Россия), силы ПВО успешно справились с задачей в различных областях Украины.
  • В результате сбитых беспилотников наблюдались пожары на территории различных регионов Украины, но противовоздушная оборона оказалась эффективной.
  • 7 августа также было зафиксировано движение российских беспилотников в различных областях, что вызвало тревогу и реакцию со стороны сил ПВО.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину 7 августа

Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в ночь на 7 августа российские оккупанты атаковали ударными БПЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск (Россия).

Радиотехнические войска Воздушных Сил выявили и сопровождали 30 ударных беспилотников.

Все вражеские дроны были сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 7 августа

Воздушные силы отмечали, что ночью на среду россияне запустили ударные беспилотники с южного направления. Около трех часов тревогу объявили на западе страны — в Тернопольской, Львовской и Франковской областях.

В Киевской области также было зафиксировано движение российских беспилотников. Областная администрация сообщала, что в регионе работала противовоздушная оборона.

Над Николаевской областью силы ПВО сбили 14 российских "Шахедов". Известно, что из-за падения обломков горела сухая трава. Кроме того, над Сумской областью сбили вражескую ракету.

Над Хмельнитчиной сбили 4 российских "Шахеда". Обломки сбитых дронов повредили резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области.

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