Силы ПВО сбили все 24 дрона во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили все 24 дрона во время атаки РФ на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО сбили все 24 дрона во время атаки РФ на Украину
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5 августа российские войска атаковали Украину 24 дронами типа "Shahed". Противовоздушная оборона уничтожила все беспилотники.

Главные тезисы

  • Противовоздушная оборона успешно сбила все 24 дрона, отправленных российскими войсками на Украину типа “Shahed”.
  • Атака произведена радиотехническими войсками Воздушных Сил из районов Приморско-Ахтарск, Курск — РФ.
  • В результате обстрела Никопольского района два человека получили ранения, повреждены инфраструктура и жилые дома.
  • Российские военные атаковали Никопольщину дроном-камикадзе и артиллерией, что привело к серьезным последствиям для мирного населения..

Что известно об атаке РФ на Украину 5 августа

Как отмечается, в ночь на 5 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Курск — РФ.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружены и сопровождены 24 ударных дрона.

В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты мобильными огненными группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил.

"Шахеды" были сбиты в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Россияне атаковали Никопольщину

Российские военные 4 августа и ночью 5 августа атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

В результате обстрела два человека получили ранения, повреждены жилые дома, частное предприятие, ЛЭП, гаражи и авто.

Больше всего досталось Покровской общине. Там пострадали два человека. 26-летний мужчина и 70-летняя женщина. Приходить в себя они будут дома. Повреждены кафетерий, торговый павильон, автомат по продаже воды. Изуродованы 8 частных домов, 6 хозяйственных построек, гаражи и авто. А еще — солнечные панели, линии электропередач и газопровод”.

Лисак уточнил, что захватчики атаковали район дроном-камикадзе и артиллерией.

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