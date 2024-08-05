Силы ПВО сбили все 24 дрона во время атаки РФ на Украину

Больше всего досталось Покровской общине. Там пострадали два человека. 26-летний мужчина и 70-летняя женщина. Приходить в себя они будут дома. Повреждены кафетерий, торговый павильон, автомат по продаже воды. Изуродованы 8 частных домов, 6 хозяйственных построек, гаражи и авто. А еще — солнечные панели, линии электропередач и газопровод”.