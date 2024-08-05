Силы ПВО сбили все 24 дрона во время атаки РФ на Украину

5 августа российские войска атаковали Украину 24 дронами типа "Shahed". Противовоздушная оборона уничтожила все беспилотники.
Главные тезисы
- Противовоздушная оборона успешно сбила все 24 дрона, отправленных российскими войсками на Украину типа “Shahed”.
- Атака произведена радиотехническими войсками Воздушных Сил из районов Приморско-Ахтарск, Курск — РФ.
- В результате обстрела Никопольского района два человека получили ранения, повреждены инфраструктура и жилые дома.
- Российские военные атаковали Никопольщину дроном-камикадзе и артиллерией, что привело к серьезным последствиям для мирного населения..
Что известно об атаке РФ на Украину 5 августа
Как отмечается, в ночь на 5 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Курск — РФ.
Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружены и сопровождены 24 ударных дрона.
"Шахеды" были сбиты в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Россияне атаковали Никопольщину
Российские военные 4 августа и ночью 5 августа атаковали Никопольский район Днепропетровской области.
В результате обстрела два человека получили ранения, повреждены жилые дома, частное предприятие, ЛЭП, гаражи и авто.
Лисак уточнил, что захватчики атаковали район дроном-камикадзе и артиллерией.
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