Сили ППО збили всі 24 дрони під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили всі 24 дрони під час атаки РФ на Україну

Микола Олещук
Сили ППО збили всі 24 дрони під час атаки РФ на Україну
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5 серпня російські війська атакували Україну 24  дронами типу "Shahed". Протиповітряна оборона знищила всі безпілотники.

Головні тези:

  • Українські протиповітряні сили збили всі 24 дрони типу "Shahed", які були використані російською армією під час атаки на територію України.
  • Атака російських військ сталася 5 серпня 2024 року і була відбита мобільними вогневими групами, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил.
  • Під час обстрілу Нікопольського району дві людини отримали поранення, а також було пошкоджено ряд об'єктів, включаючи житлові будинки та автомобілі.
  • Російські загарбники використовували як дрони-камікадзе, так і артилерію під час атаки, намагаючись завдати шкоди українській території.

Що відомо про атаку РФ на Україну 5 серпня

Як зазначається, у ніч на 5 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил.

"Шахеди" було збито у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Росіяни атакували Нікопольщину

Російські військові 4 серпня та вночі 5 серпня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

У результаті обстрілу дві людини дістали поранення, пошкоджені житлові будинки, приватне підприємство, ЛЕП, гаражі і авто.

Найбільше дісталося Покровській громаді. Там постраждали дві людини. 26-річний чоловік і 70-річна жінка. Оговтуватися вони будуть вдома. Пошкоджені кафетерій, торгівельний павільйон, автомат з продажу води.Понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, гаражі й авто. А ще — сонячні панелі, лінії електропередач і газогін". 

Лисак уточнив, що загарбники атакували район дроном-камікадзе та артилерією.

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Категорія
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Сили ППО збили всі "шахеди" під час атаки РФ на Україну
Микола Олещук
Сили ППО збили всі "шахеди" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
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Сили ППО збили 24 дрони під час нічної атаки РФ на Україну
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Категорія
Україна
Дата публікації
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Сили ППО збили 5 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Микола Олещук
Сили ППО збили 5 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

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