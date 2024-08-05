Сили ППО збили всі 24 дрони під час атаки РФ на Україну

Що відомо про атаку РФ на Україну 5 серпня

Як зазначається, у ніч на 5 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил. Поширити

"Шахеди" було збито у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Росіяни атакували Нікопольщину

Російські військові 4 серпня та вночі 5 серпня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

У результаті обстрілу дві людини дістали поранення, пошкоджені житлові будинки, приватне підприємство, ЛЕП, гаражі і авто.

Найбільше дісталося Покровській громаді. Там постраждали дві людини. 26-річний чоловік і 70-річна жінка. Оговтуватися вони будуть вдома. Пошкоджені кафетерій, торгівельний павільйон, автомат з продажу води.Понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, гаражі й авто. А ще — сонячні панелі, лінії електропередач і газогін". Поширити

Лисак уточнив, що загарбники атакували район дроном-камікадзе та артилерією.