Сили ППО збили всі 24 дрони під час атаки РФ на Україну

5 серпня російські війська атакували Україну 24 дронами типу "Shahed". Протиповітряна оборона знищила всі безпілотники.
Головні тези:
- Українські протиповітряні сили збили всі 24 дрони типу "Shahed", які були використані російською армією під час атаки на територію України.
- Атака російських військ сталася 5 серпня 2024 року і була відбита мобільними вогневими групами, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил.
- Під час обстрілу Нікопольського району дві людини отримали поранення, а також було пошкоджено ряд об'єктів, включаючи житлові будинки та автомобілі.
- Російські загарбники використовували як дрони-камікадзе, так і артилерію під час атаки, намагаючись завдати шкоди українській території.
Що відомо про атаку РФ на Україну 5 серпня
Як зазначається, у ніч на 5 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ.
Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони.
"Шахеди" було збито у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
Росіяни атакували Нікопольщину
Російські військові 4 серпня та вночі 5 серпня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.
У результаті обстрілу дві людини дістали поранення, пошкоджені житлові будинки, приватне підприємство, ЛЕП, гаражі і авто.
Лисак уточнив, що загарбники атакували район дроном-камікадзе та артилерією.
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