Прорив українських сил у Курську область — Путін відреагував

Уночі 7 серпня нелегітимного президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про ситуацію у Курській області після прориву туди українських сил. Окрім того, диктатору збрехали, що з прикордонних територій вивозять цивільних, хоча місцеве населення це заперечує.

Путін уже знає про події у Курській області

З російським диктатором з цього приводу поспілкувався виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов.

Він заявив Путіну, що обстановка у Курській області "контрольована", однак, попри це, нібито вже організували вивезення жителів "з обстрілюваних територій прикордоння", де для них підготували пункти тимчасового розміщення і забезпечили усім необхідним.

Проте цивільні стверджують, що займаються самоевакуацією, адже представники місцевої влади просто повтікали.

За словами Смирнова, з Москви і Санкт-Петербурга у регіон поїхали медики.

Сам Путін назвав останні події “масштабною провокацією ЗСУ”.

За підсумками моєї розмови з виконувачем обов'язків губернатора Курської області надано доручення низці цивільних відомств щодо надання необхідної допомоги мешканцям області. Уряд також прошу зайнятися цим невідкладно, — заявив диктатор. Поширити

Прорив російського кордону — остнні подробиці

6 серпня на кордоні з Росією розпочалися бої між українськими силами та російськими окупантами.

Російські пропагандисти скаржаться, що ЗСУ змогли прорвати кордон, однак український Генштаб цю інформацію досі не підтверджував.

Увечері т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що на кордоні зберігається напружена ситуація, тривають бої.

Станом на ранок 7 серпня стало відомо, що Збройні сили України нібито взяли під свій контроль населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове в Суджанському районі Курської області РФ.