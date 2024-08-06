Як можуть ліквідувати Путіна — пояснення генерал-майора

Як зазначає генерал-майор, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, нелегітимний президент РФ Володимир Путін дуже боїться того, що його вб'ють за допомогою повітряного удару.

У Путіна з’явився новий страх

За словами експерта, російський диктатор уважно стежить за подіями на міжнародній арені і, звичайно, знає про успішну ліквідацію кількох іранських високопоставлених генералів і лідерів радикального руху ХАМАС.

На цього тлі у нього загострилася нова фобія, особливо враховуючи те, українські БПЛА в теорії цілком можуть долетіти до місць потенційних виступів Путіна.

Попри це, Віктор Ягун наголошує, що перед спецслужбами України стоять набагато цікавіші і важливіші завдання, ніж демонстративне знищення президента РФ перед його оточенням.

Не можна також забувати про той факт, що російський авторитарний режим вибудуваний таким чином, що змушує суворо підходити до системи реагування на загрози.

Це підтверджує також перенесення з Криму до Петербурга церемонії святкування дня ВМФ.

Хто може організувати замах на Путіна

Професор вивчення розвідки в Школі дипломатичної служби Джорджтаунського університету (США) Дуглас Лондон не вірить в те, що Захід наважиться ліквідувати російського диктатора.

Попри це, які відомо Штати дійсно можуть похизуватися досвідом вдалих і невдалих замахів на перших осіб іноземних держав — в Ірані, Чилі та на Кубі.

Не можна також ігнорувати той факт, що операції з метою ліквідації Мохаммада Мосаддика в Ірані, Сальвадора Альєнде в Чилі та Кастро на Кубі були реалізовані саме внутрішньою опозицією цих країн, а Штати тоді лише частково допомогли їм. Поширити

Як вважає Дуглас Лондон, спробу замаху на Путіна справді може здійснити російська опозиція.