Как могут ликвидировать Путина — объяснение генерал-майора

Как отмечает генерал-майор, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, нелегитимный президент РФ Владимир Путин очень боится того, что его убьют с помощью воздушного удара.
Главные тезисы
- Путин опасается воздушного удара после событий в Иране.
- Спецслужбы Украины имеют более важные задачи, чем демонстративная ликвидация российского диктатора.
- Возможная попытка покушения на Путина может быть предпринята российской оппозицией.
У Путина появился новый страх
По словам эксперта, российский диктатор внимательно следит за происходящим на международной арене и, конечно, знает об успешной ликвидации нескольких иранских высокопоставленных генералов и лидеров радикального движения ХАМАС.
На этом фоне у него обострилась новая фобия, особенно учитывая, что украинские БПЛА в теории вполне могут долететь до мест потенциальных выступлений Путина.
Несмотря на это, Виктор Ягун отмечает, что перед спецслужбами Украины стоят гораздо более интересные и важные задачи, чем демонстративное уничтожение президента РФ перед его окружением.
Нельзя также забывать о том, что российский авторитарный режим выстроен таким образом, что заставляет строго подходить к системе реагирования на угрозы.
Это подтверждает также перенесение из Крыма в Петербург церемонии празднования дня ВМФ.
Кто может организовать покушение на Путина
Профессор изучения разведки в Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета (США) Дуглас Лондон не верит в то, что Запад решится ликвидировать российского диктатора.
Несмотря на это, как известно Штаты действительно могут похвастаться опытом удачных и неудачных покушений на первых лиц иностранных государств — в Иране, Чили и на Кубе.
Как считает Дуглас Лондон, попытку покушения на Путина действительно может осуществить российская оппозиция.
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