Как могут ликвидировать Путина — объяснение генерал-майора
Категория
Политика
Дата публикации

Как могут ликвидировать Путина — объяснение генерал-майора

Путин
Читати українською
Источник:  Фокус

Как отмечает генерал-майор, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, нелегитимный президент РФ Владимир Путин очень боится того, что его убьют с помощью воздушного удара.

Главные тезисы

  • Путин опасается воздушного удара после событий в Иране.
  • Спецслужбы Украины имеют более важные задачи, чем демонстративная ликвидация российского диктатора.
  • Возможная попытка покушения на Путина может быть предпринята российской оппозицией.

У Путина появился новый страх

По словам эксперта, российский диктатор внимательно следит за происходящим на международной арене и, конечно, знает об успешной ликвидации нескольких иранских высокопоставленных генералов и лидеров радикального движения ХАМАС.

На этом фоне у него обострилась новая фобия, особенно учитывая, что украинские БПЛА в теории вполне могут долететь до мест потенциальных выступлений Путина.

Несмотря на это, Виктор Ягун отмечает, что перед спецслужбами Украины стоят гораздо более интересные и важные задачи, чем демонстративное уничтожение президента РФ перед его окружением.

Нельзя также забывать о том, что российский авторитарный режим выстроен таким образом, что заставляет строго подходить к системе реагирования на угрозы.

Это подтверждает также перенесение из Крыма в Петербург церемонии празднования дня ВМФ.

Кто может организовать покушение на Путина

Профессор изучения разведки в Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета (США) Дуглас Лондон не верит в то, что Запад решится ликвидировать российского диктатора.

Несмотря на это, как известно Штаты действительно могут похвастаться опытом удачных и неудачных покушений на первых лиц иностранных государств — в Иране, Чили и на Кубе.

Нельзя также игнорировать тот факт, что операции по ликвидации Мохаммада Мосаддика в Иране, Сальвадора Альенде в Чили и Кастро на Кубе были реализованы именно внутренней оппозицией этих стран, а Штаты тогда лишь частично помогли им.

Как считает Дуглас Лондон, попытку покушения на Путина действительно может осуществить российская оппозиция.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Для чего Путин планировал передать оружие йеменским хуситам — аналитики назвали цель
Для чего Путин планировал передать оружие йеменским хуситам — аналитики назвали цель
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп публично поздравил Путина с "чудесно-ужасным" соглашением
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Вторжение России в Грузию. Боррель выдвинул Путину четкое требование
Жозеп Боррель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?