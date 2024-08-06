Как могут ликвидировать Путина — объяснение генерал-майора

Как отмечает генерал-майор, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, нелегитимный президент РФ Владимир Путин очень боится того, что его убьют с помощью воздушного удара.

У Путина появился новый страх

По словам эксперта, российский диктатор внимательно следит за происходящим на международной арене и, конечно, знает об успешной ликвидации нескольких иранских высокопоставленных генералов и лидеров радикального движения ХАМАС.

На этом фоне у него обострилась новая фобия, особенно учитывая, что украинские БПЛА в теории вполне могут долететь до мест потенциальных выступлений Путина.

Несмотря на это, Виктор Ягун отмечает, что перед спецслужбами Украины стоят гораздо более интересные и важные задачи, чем демонстративное уничтожение президента РФ перед его окружением.

Нельзя также забывать о том, что российский авторитарный режим выстроен таким образом, что заставляет строго подходить к системе реагирования на угрозы.

Это подтверждает также перенесение из Крыма в Петербург церемонии празднования дня ВМФ.

Кто может организовать покушение на Путина

Профессор изучения разведки в Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета (США) Дуглас Лондон не верит в то, что Запад решится ликвидировать российского диктатора.

Несмотря на это, как известно Штаты действительно могут похвастаться опытом удачных и неудачных покушений на первых лиц иностранных государств — в Иране, Чили и на Кубе.

Нельзя также игнорировать тот факт, что операции по ликвидации Мохаммада Мосаддика в Иране, Сальвадора Альенде в Чили и Кастро на Кубе были реализованы именно внутренней оппозицией этих стран, а Штаты тогда лишь частично помогли им. Поделиться

Как считает Дуглас Лондон, попытку покушения на Путина действительно может осуществить российская оппозиция.