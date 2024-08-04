Трамп публично поздравил Путина с "чудесно-ужасным" соглашением

Кандидат в президенты США Дональд Трамп поздравил российского диктатора Владимира Путина с обменом заключенными, который состоялся 1 августа между РФ, Штатами и еще несколькими странами Запада

Трамп нашел новый повод, чтобы похвалить Путина

По убеждению республиканца, этим обменом нелегитимный президент РФ, мол, перехитрил американских чиновников.

Что важно понимать, во время митинга 3 августа Дональд Трамп не упомянул ни одного из американских заключенных, освобожденных в результате соглашения.

Журналисты обратили внимание на то, что в своих предварительных комментариях касательно соглашения он также не называл ни одного из заключенных по имени, только критиковал действующие власти США.

Несмотря на это республиканец в очередной раз похвалил Путина, однако так и не смог решить, какое на самом деде соглашение заключил диктатор — чудесное или ужасное.

Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одно чудесное соглашение… Боже, мы заключаем ужасные, ужасные соглашения. Приятно говорить, что мы их вернули, но не создает ли это плохой прецедент… Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Обмен заключенными между Западом и Россией. Что известно

1 августа в Турции произошел масштабный обмен заключенными между РФ и рядом западных стран (США, Германия, Польша, Словения и Норвегия). Всего обменяли 26 человек.

На свободе оказались такие заложники путинского режима как:

Владимир Кара-Мурза,

Илья Яшин,

Эван Гершкович,

Пол Вилан,

Кевин Лик,

Демури Воронин,

Алсу Курмашева,

Лилия Чанышева,

Вадим Останин,

Ксения Фадеева,

Александра Скочиленко,

Андрей Пивоваров,

Олег Орлов.

Стоит отметить, что американским властям удалось спасти бывшего морского пехотинца Пола Вилана, репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и российско-американскую журналистку Алсу Курмашову.