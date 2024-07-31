Он сумасшедший. Племянник Трампа публично унизил республиканца

Племянник кандидата в президенты США Дональда Трампа — Фред Трамп — считает, что его дядя "атомно сумасшедший".

Фред Трамп разочаровался в политике своего дяди

По убеждению племянника республиканца, в каждой семье есть свой безумный дядя.

Мой — атомно сумасшедший... Он делает вещи, от которых я вздрагиваю и говорю: неужели это тот самый парень, которого я знал? Что заставило его измениться? Но при этом, у меня с ним всегда были отличные отношения, — сказал Фред Трамп в интервью ABC News. Поделиться

Он также откровенно признался, что во время выборов в ноябре намерен голосовать за вице-президента Камалу Харрис, потому что ее политика ему близка.

Без сомнения, политика Камалы Харрис — это то, что я поддерживаю. Так что я буду голосовать за Камалу Харрис, — отметил Фред Трамп. Поделиться

Кроме того, племянник республиканца отметил, что даже готов без колебаний агитировать голосовать за нее, если его попросят.

Несмотря на свои политические предпочтения, Фред все же посетит инаугурацию, если его дядя победит и пригласит его.

Камала Харрис вырвалась в лидеры в семи ключевых штатах

Результаты нового опроса от Bloomberg News/Morning Consult указывают на то, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в семи ключевых штатах, где традиционно определяются результаты президентских выборов.

Она обогнала своего соперника Дональда Трампа лишь на 1% (48% против 47%), а это значит, что разрыв между кандидатами остается в рамках статистической погрешности.

Тем не менее демократы получили больше шансов на победу, когда Джо Байден снялся с выборов.