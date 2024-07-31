Він божевільний. Племінник Трампа публічно принизив республіканця

Племінник кандидата у президенти США Дональда Трампа — Фред Трамп — вважає, що його дядько "атомно божевільний".

Фред Трамп розчарувався у політиці свого дядька

На переконання племінника республіканця, у кожній родині є свій божевільний дядько.

Мій — атомно божевільний... Він робить речі, від яких я здригаюся й кажу: невже це той самий хлопець, якого я знав? Що змусило його змінитися? Але при всьому цьому, у мене з ним завжди були хороші взаємини, — сказав Фред Трамп в інтерв'ю ABC News. Поширити

Він також відверто зізнався, що під час виборів у листопаді має намір голосувати за віцепрезидентку Камалу Гарріс, бо її політика йому близька.

Без сумніву, політика Камали Гарріс — це те, що я підтримую. Тож я буду голосувати за Камалу Гарріс, — зазначив Фред Трамп. Поширити

Окрім того, племінник республіканця зазначив, що навіть готовий без вагань агітувати голосувати за неї, якщо його попросять.

Попри свої політичні вподобання Фред все ж відвідає інавгурацію, якщо його дядько переможе та запросить його.

Камала Гарріс вирвалася у лідери у семи ключових штатах

Результати нового опитування від Bloomberg News/Morning Consult вказують на те, що кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс лідирує у семи ключових штатах, де традиційно визначаються результати президентських виборів.

Вона обігнала свого суперника Дональда Трампа лише на 1% (48% проти 47%), а це означає, що розрив між кандидатами наразі залишається в межах статистичної похибки.

Попри це, демократи отримали більше шансів на перемогу, коли Джо Байден знявся з виборів.