Він божевільний. Племінник Трампа публічно принизив республіканця

Племінник кандидата у президенти США Дональда Трампа — Фред Трамп — вважає, що його дядько "атомно божевільний".
Головні тези:
- Фред Трамп розкритикував політику свого дядька та виразив надмірне розчарування.
- Окрім того, він заявив, що збирається голосувати за кандидатку від демократів Камалу Гарріс.
- Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у семи ключових штатах, що збільшує для демократів шанси на перемогу.
Фред Трамп розчарувався у політиці свого дядька
На переконання племінника республіканця, у кожній родині є свій божевільний дядько.
Він також відверто зізнався, що під час виборів у листопаді має намір голосувати за віцепрезидентку Камалу Гарріс, бо її політика йому близька.
Окрім того, племінник республіканця зазначив, що навіть готовий без вагань агітувати голосувати за неї, якщо його попросять.
Попри свої політичні вподобання Фред все ж відвідає інавгурацію, якщо його дядько переможе та запросить його.
Камала Гарріс вирвалася у лідери у семи ключових штатах
Результати нового опитування від Bloomberg News/Morning Consult вказують на те, що кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс лідирує у семи ключових штатах, де традиційно визначаються результати президентських виборів.
Вона обігнала свого суперника Дональда Трампа лише на 1% (48% проти 47%), а це означає, що розрив між кандидатами наразі залишається в межах статистичної похибки.
Попри це, демократи отримали більше шансів на перемогу, коли Джо Байден знявся з виборів.
Камала Гарріс отримує ще підтримки від молодих, чорношкірих та іспаномовних виборців, ніж чинний президент США.
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