Гарріс розгромила Трампа у ключових штатах — опитування

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс вирвалася у лідери у семи ключових штатах, де традиційно визначаються результати президентських виборів. Таким чином вона змогла обійти свого суперника — республіканця Дональда Трампа.

Дедалі більше американців готові проголосувати за Гарріс

Це підтверджує останнє опитування, яке було проведене Bloomberg News/Morning Consult.

Журналісти звертають увагу на те, що чинна віцепрезидентка США отримує ще більше підтримки від молодих, чорношкірих та іспаномовних виборців.

Що важливо розуміти, в Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині — розрив між кандидатами наразі знаходиться в межах статистичної похибки. Так, демократку підтримали 48% виборців, а республіканця — 47%.

Попри це, результат Камали Гарріс є кращими, ніж були у чинного президента США Джо Байдена, який відставав від Трампа на два пункти перед тим, як знявся з виборів.

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Демократи отримали більше шансів на перемогу у президентських виборах

Результати опитування також вказують на те, що політикиня змогла обігнати Дональда Трампа в Аризоні та в Неваді, а також подвоїти перевагу демократів над республіканцями у Мічигані.

Ці показники вказують на те, що у Гарріс є шанс зібрати коаліцію виборців, яка привела президента Барака Обаму до Білого дому, і окреслити чіткіший шлях до перемоги, ніж президент Байден, — пише видання. Поширити

Окрім того, наголошується, що минули лічені дні відтоді, як Гарріс стала очікуваною номінанткою Демократичної партії.

Однак уже зараз зрозуміло, що вихід Джо Байдена з президентських перегонів має той ефект, на який розраховували демократи.

Попри це, спрогнозувати фінал виборів неможливо, адже до них залишилося ще чимало часу.