Гарріс розгромила Трампа у ключових штатах — опитування

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс вирвалася у лідери у семи ключових штатах, де традиційно визначаються результати президентських виборів. Таким чином вона змогла обійти свого суперника — республіканця Дональда Трампа.
Головні тези:
- Останнє опитування підтверджує посилення підтримки кандидатки від демократів.
- Камала Гарріс отримує більше голосів, ніж Джо Байден перед тим, як знявся з виборів.
- Останні події вказують на те, що рішення Байдена має значний вплив на динаміку президентських перегонів в США.
Дедалі більше американців готові проголосувати за Гарріс
Це підтверджує останнє опитування, яке було проведене Bloomberg News/Morning Consult.
Журналісти звертають увагу на те, що чинна віцепрезидентка США отримує ще більше підтримки від молодих, чорношкірих та іспаномовних виборців.
Що важливо розуміти, в Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині — розрив між кандидатами наразі знаходиться в межах статистичної похибки. Так, демократку підтримали 48% виборців, а республіканця — 47%.
Попри це, результат Камали Гарріс є кращими, ніж були у чинного президента США Джо Байдена, який відставав від Трампа на два пункти перед тим, як знявся з виборів.
Демократи отримали більше шансів на перемогу у президентських виборах
Результати опитування також вказують на те, що політикиня змогла обігнати Дональда Трампа в Аризоні та в Неваді, а також подвоїти перевагу демократів над республіканцями у Мічигані.
Окрім того, наголошується, що минули лічені дні відтоді, як Гарріс стала очікуваною номінанткою Демократичної партії.
Однак уже зараз зрозуміло, що вихід Джо Байдена з президентських перегонів має той ефект, на який розраховували демократи.
Попри це, спрогнозувати фінал виборів неможливо, адже до них залишилося ще чимало часу.
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