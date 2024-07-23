Гарріс VS Трамп. Відомі результати першого загальнонаціонального опитування у США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила республіканця Дональда Трампа на два відсоткові пункти в загальнонаціональному опитуванні.
Головні тези:
- Хоча Гарріс має перевагу у підтримці, важливо враховувати статистичну похибку у 3 відсоткові пункти.
- Згідноз опитуванням, більшість виборців вважають Гарріс здатною давати раду викликам, які виникають перед США.
- Глава Держдепу Блінкен висловив підтримку Камалі Гарріс, високо оцінивши її роль у зовнішній політиці.
У Гарріс є шанс стати президенткою США
Попри те, що Гарріс змогла випередити Трампа в загальнонаціональному опитуванні з результатом 44% проти 42%, важливо розуміти, що ця різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 відстокові пункти.
Окрім того, наголошується, що в попередньому опитуванні Reuters/Ipsos 15-16 липня Гарріс і Трамп набирали по 44% підтримки, а на початку місяця республіканець випереджав віцепрезидентку США на один відсотковий пункт.
Також зазначається, що під час останнього опитування 56% зареєстрованих виборців США підтримали тезу про те, що 59-річна Гарріс "має гострий розум і здатна давати раду викликам".
Що стосується 78-річного Трампа, то про нього такої думки 49% виборців, а про 81-річного Байдена — лише 22%.
Блінкен заступився за Гарріс після нової порції критик у її бік
Як зазначає глава Держдепу Ентоні Блінкен, він високо оцінює роль віцепрезидентки Камали Гарріс у зовнішній політиці адміністрації Байдена.
Таким чином дипломат продемонстрував підтримку ймовірній кандидатці в президенти Сполучених Штатів.
Заява Блінкена була реакцією на те, що окремі ЗМІ не вважають зовнішню політику сильною стороною Гарріс.
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