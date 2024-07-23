Гарріс VS Трамп. Відомі результати першого загальнонаціонального опитування у США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила республіканця Дональда Трампа на два відсоткові пункти в загальнонаціональному опитуванні.

У Гарріс є шанс стати президенткою США

Попри те, що Гарріс змогла випередити Трампа в загальнонаціональному опитуванні з результатом 44% проти 42%, важливо розуміти, що ця різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 відстокові пункти.

Окрім того, наголошується, що в попередньому опитуванні Reuters/Ipsos 15-16 липня Гарріс і Трамп набирали по 44% підтримки, а на початку місяця республіканець випереджав віцепрезидентку США на один відсотковий пункт.

Також зазначається, що під час останнього опитування 56% зареєстрованих виборців США підтримали тезу про те, що 59-річна Гарріс "має гострий розум і здатна давати раду викликам".

Що стосується 78-річного Трампа, то про нього такої думки 49% виборців, а про 81-річного Байдена — лише 22%.

Опитування відбулось 22-23 липня — після національного з'їзду Республіканської партії США, на якому Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти, та після оголошення Байдена про те, що він виходить з перегонів і підтримує кандидатуру Гарріс. Поширити

Блінкен заступився за Гарріс після нової порції критик у її бік

Як зазначає глава Держдепу Ентоні Блінкен, він високо оцінює роль віцепрезидентки Камали Гарріс у зовнішній політиці адміністрації Байдена.

Таким чином дипломат продемонстрував підтримку ймовірній кандидатці в президенти Сполучених Штатів.

Заява Блінкена була реакцією на те, що окремі ЗМІ не вважають зовнішню політику сильною стороною Гарріс.