На передвиборчу кампанію віцепрезидентки Гарріс зібрали понад 46 млн дол

Після того, як президент Джо Байден оголосив про рішення вийти з виборчих перегонів, у США на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс вже зібрали щонайменше 46,7 млн доларів

Американці зібрали на передвиборчу кампанію Гарріс 46,7 млн дол

Платформа збору коштів від Демократичної партії ActBlue оголосила, що станом на 21:00 за східним часом вона зібрала 46,7 мільйона доларів із невеликих пожертвувань для кампанії віцепрезидентки Гарріс.

UPDATE: As of 9pm ET, grassroots supporters have raised $46.7 million through ActBlue following Vice President Kamala Harris’ campaign launch. This has been the biggest fundraising day of the 2024 cycle. Small-dollar donors are fired up and ready to take on this election 🔥 — ActBlue (@actblue) July 22, 2024

Як нагадує АР, у кампанії Байдена та афілійованих груп раніше було близько 96 мільйонів доларів. Національний з’їзд Республіканської партії повідомляв, що в червні фонд кампанії склав 102 мільйони доларів.

Тако стало відомо, що очільники Демократичної партії в усіх 50 штатах США підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс як нового кандидата в президенти.

Голови провели телефонну конференцію після того, як президент Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів.

Після оголошення президента Байдена наші члени негайно зібралися, щоб обʼєднатися навколо кандидата, який має досвід перемоги на важких виборах і є визнаним лідером у питаннях, що мають значення для американців: репродуктивна свобода, запобігання насильству з використанням зброї, захист клімату, реформа правосуддя та відновлення економіки, — сказав Кен Мартін, президент Асоціації державних демократичних комітетів. Поширити

Водночас Reuters зазначає, що колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та колишній президент Барак Обама не оголошували про свою підтримку, хоча обоє похвалили Байдена за його рішення.

Агентство також додало, що представники передвиборчого штабу Гарріс та її союзники зробили вже сотні дзвінків від її імені, закликаючи делегатів зʼїзду Демократичної партії наступного місяця приєднатися до висунення її кандидатури на посаду президента.

Що відомо про Камалу Гарріс

Гарріс має юридичну освіту. Після закінчення університету, в 1990 році, вона була заступником окружного прокурора в Окленді. У 2014-му Камала Гарріс була обрана на посаду прокурора Сан-Франциско. Там під її керівництвом запустили успішну програму боротьби з рецидивами.

У 2010 році Гарріс стала генеральним прокурором штату Каліфорнія, а у 2014 році успішно переобралася на другий термін. У 2016 році Камала Гарріс за підтримки губернатора і демократів Каліфорнії вийшла на вибори в Конгрес США і стала сенатором.

У 2020-му Камала Гарріс обійняла пост віцепрезидентки США, ставши першою жінкою на цій посаді.