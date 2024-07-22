На передвиборчу кампанію віцепрезидентки Гарріс зібрали понад 46 млн дол

Після того, як президент Джо Байден оголосив про рішення вийти з виборчих перегонів, у США на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс вже зібрали щонайменше 46,7 млн доларів
Головні тези:
- Передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс вже підтримали на рівні 46,7 млн доларів, збираючи кошти через платформу ActBlue від Демократичної партії США.
- Після оголошення президентом Джо Байденом про вихід з виборчої гонки, підтримка Гарріс зростає, а її кандидатура отримує підтримку в усіх 50 штатах США від членів Демократичної партії.
- Камала Гарріс, що має вражаючий юридичний досвід, обійняла посаду віцепрезидента США у 2020 році, ставши першою жінкою на цій посаді.
Американці зібрали на передвиборчу кампанію Гарріс 46,7 млн дол
Платформа збору коштів від Демократичної партії ActBlue оголосила, що станом на 21:00 за східним часом вона зібрала 46,7 мільйона доларів із невеликих пожертвувань для кампанії віцепрезидентки Гарріс.
Як нагадує АР, у кампанії Байдена та афілійованих груп раніше було близько 96 мільйонів доларів. Національний з’їзд Республіканської партії повідомляв, що в червні фонд кампанії склав 102 мільйони доларів.
Тако стало відомо, що очільники Демократичної партії в усіх 50 штатах США підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс як нового кандидата в президенти.
Голови провели телефонну конференцію після того, як президент Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів.
Водночас Reuters зазначає, що колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та колишній президент Барак Обама не оголошували про свою підтримку, хоча обоє похвалили Байдена за його рішення.
Агентство також додало, що представники передвиборчого штабу Гарріс та її союзники зробили вже сотні дзвінків від її імені, закликаючи делегатів зʼїзду Демократичної партії наступного місяця приєднатися до висунення її кандидатури на посаду президента.
Що відомо про Камалу Гарріс
Гарріс має юридичну освіту. Після закінчення університету, в 1990 році, вона була заступником окружного прокурора в Окленді. У 2014-му Камала Гарріс була обрана на посаду прокурора Сан-Франциско. Там під її керівництвом запустили успішну програму боротьби з рецидивами.
У 2010 році Гарріс стала генеральним прокурором штату Каліфорнія, а у 2014 році успішно переобралася на другий термін. У 2016 році Камала Гарріс за підтримки губернатора і демократів Каліфорнії вийшла на вибори в Конгрес США і стала сенатором.
У 2020-му Камала Гарріс обійняла пост віцепрезидентки США, ставши першою жінкою на цій посаді.
Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців. 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить з президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів.
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