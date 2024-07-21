Байден оголосив про вихід з виборчих перегонів

Байден оголосив про вихід із президентської гонки

Для мене було найбільшою честю в моєму житті служити вам як президент. І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків як президента на залишок мого терміну. Джо Байден Президент США

Він також повідомив, що звернеться до громадян Сполучених Штатів пізніше цього тижня з більш з детальною інформацією про своє рішення.

Байден назвав єдину умову для зняття з президентської гонки

За словами американського лідера Джо Байдена, він може відмовитися від боротьби за президентське крісло лише тоді, якщо зіткнеться з серйозними проблемами зі здоров'ям.

Як зазначив раніше очільник Білого дому, якщо лікарі вважатимуть, що стан здоров'я не дасть змоги йому виконувати свої обов'язки на посаді президента, то він готовий до них дослухатися.

Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось, лікарі, прийшли і сказали, що у вас така проблема, — заявив Джо Байден інтерв'ю CBS News. Поширити

Що важливо розуміти, американському лідеру уже 81 рік.

Про це доволі часто нагадує його головний опонент у президентських перегонах Дональд Трамп, якому 78 років.