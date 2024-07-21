Байден оголосив про вихід з виборчих перегонів

Американський президент США Джо Байден 21 липня заявив, що виходить із президентських перегонів.
Головні тези:
- Джо Байден оголосив вихід із президентських перегонів для концентрації на виконанні обов'язків як підготовка до кінця свого терміну.
- Джо Байден уже 81 рік, що стає причиною для обговорення його здоров'я та здатності виконувати обов'язки президента.
- Повідомлення Байдена про вихід відкриває поле для його головного опонента Дональда Трампа, який зосереджує увагу на віці противника у контексті протистояння на політичній арені.
- Звернення Байдена до громадян США з подальшими оголошеннями може визначити подальшу долю американської політики та президентських виборів.
Байден оголосив про вихід із президентської гонки
July 21, 2024
Він також повідомив, що звернеться до громадян Сполучених Штатів пізніше цього тижня з більш з детальною інформацією про своє рішення.
Байден назвав єдину умову для зняття з президентської гонки
За словами американського лідера Джо Байдена, він може відмовитися від боротьби за президентське крісло лише тоді, якщо зіткнеться з серйозними проблемами зі здоров'ям.
Як зазначив раніше очільник Білого дому, якщо лікарі вважатимуть, що стан здоров'я не дасть змоги йому виконувати свої обов'язки на посаді президента, то він готовий до них дослухатися.
Що важливо розуміти, американському лідеру уже 81 рік.
Про це доволі часто нагадує його головний опонент у президентських перегонах Дональд Трамп, якому 78 років.
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