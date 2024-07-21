Байден та фон дер Ляєн провели переговори щодо підтримки України
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Байден та фон дер Ляєн провели переговори щодо підтримки України

Байден та фон дер Ляєн провели переговори щодо підтримки України
Джерело:  Прес-служба Білого дому

Президент США Джо Байден поговорив з Урсулою фон дер Ляєн після її переобрання на посаду голови Європейської комісії. Однією з тем розмови була Україна.

Головні тези:

  • Президент США Джо Байден та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поговорили про підтримку України та спільні стратегічні відносини між США та ЄС.
  • Лідери також обговорили вирішення глобальних проблем та спроби притягнути Росію до відповідальності за агресію.
  • Урсула фон дер Ляєн наголосила на спільних викликах Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону для США та ЄС.
  • Вибори до Європарламенту у червні призвели до переобрання Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Європейської комісії на наступні п'ять років.
  • Урсула фон дер Ляєн також висловила подяку президенту США Джо Байдену за підтримку та наголосила на необхідності спільних зусиль для вирішення міжнародних викликів.

Про що говорили Байден та фон дер Ляєн

Байден привітав Урсулу фон дер Ляєн з переобрання. Як зазначають у Білому домі, лідери підтвердили свою відданість міцним відносинам між США та ЄС і спільному вирішенню найбільших світових проблем.

Вони також обговорили підтримку України та спроби притягнути Росію до відповідальності за її агресію, — йдеться у повідомленні.

Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter (X) прокоментувала розмову з Байденом, подякувавши президенту США за привітання.

Вона наголосила, що США та Європейський союз стикаються зі спільними викликами — в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Вибори в ЄС

Нагадаємо, у червні відбулися вибори до Європарламенту, після чого змінилося керівництво головних європейських інституцій.

Урсула фон дер Ляєн була переобрана на посаду голови Європейської комісії, це її другий термін. Її кандидатуру підтримали 401 євродепутат. Вона очолюватиме Єврокомісію протягом наступних п'яти років.

Також президенткою Європейського парламенту переобрали Роберту Мецолу.

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