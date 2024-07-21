Байден и фон дер Ляен провели переговоры по поддержке Украины

Президент США Джо Байден побеседовал с Урсулой фон дер Ляен после ее переизбрания на должность главы Европейской комиссии. Одной из тем разговора была Украина.

О чем говорили Байден и фон дер Ляен

Байден поздравил Урсулу фон дер Ляен с переизбранием. Как отмечают в Белом доме, лидеры подтвердили свою приверженность крепким отношениям между США и ЕС и совместному решению крупнейших мировых проблем.

Они также обсудили поддержку Украины и попытки привлечь Россию к ответственности за ее агрессию, говорится в сообщении. Поделиться

Урсула фон дер Ляен в своем Twitter (X) прокомментировала разговор с Байденом, поблагодарив президента США за поздравление.

Она подчеркнула, что США и Европейский союз сталкиваются с общими вызовами – в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Выборы в ЕС

Напомним, в июне прошли выборы в Европарламент, после чего сменилось руководство главных европейских институций.

Урсула фон дер Ляен была переизбрана на должность главы Европейской комиссии, это ее второй срок. Ее кандидатуру поддержали 401 евродепутат. Она будет возглавлять Еврокомиссию в течение следующих пяти лет.

Также президентом Европейского парламента переизбран Роберт Мецол.