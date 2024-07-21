Байден и фон дер Ляен провели переговоры по поддержке Украины

Президент США Джо Байден побеседовал с Урсулой фон дер Ляен после ее переизбрания на должность главы Европейской комиссии. Одной из тем разговора была Украина.
Главные тезисы
- Переговоры между Байденом и фон дер Ляеном касались поддержки Украины и общих стратегических отношений между США и ЕС.
- Лидеры обсудили глобальные проблемы и попытки привлечения России к ответственности за агрессию.
- Урсула фон дер Ляен выразила благодарность президенту США за поддержку и подчеркнула необходимость совместных усилий для решения международных вызовов.
- Выборы в Европарламент привели к переизбранию Урсулы фон дер Ляен на пятилетний срок, подтвердив ее руководящую роль в исполнительной власти ЕС.
- Разговоры лидеров свидетельствуют о приверженности крепким отношениям между США и ЕС и совместному решению глобальных вызовов.
О чем говорили Байден и фон дер Ляен
Байден поздравил Урсулу фон дер Ляен с переизбранием. Как отмечают в Белом доме, лидеры подтвердили свою приверженность крепким отношениям между США и ЕС и совместному решению крупнейших мировых проблем.
Урсула фон дер Ляен в своем Twitter (X) прокомментировала разговор с Байденом, поблагодарив президента США за поздравление.
Она подчеркнула, что США и Европейский союз сталкиваются с общими вызовами – в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.
Выборы в ЕС
Напомним, в июне прошли выборы в Европарламент, после чего сменилось руководство главных европейских институций.
Урсула фон дер Ляен была переизбрана на должность главы Европейской комиссии, это ее второй срок. Ее кандидатуру поддержали 401 евродепутат. Она будет возглавлять Еврокомиссию в течение следующих пяти лет.
Также президентом Европейского парламента переизбран Роберт Мецол.
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