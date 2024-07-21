У Білому домі розкрили стан здоровʼя хворого на коронавірус Байдена

Стан здоров’я хворого на COVID-19 президента США Джо Байдена поліпшується, хоча кашель і хрипота ще зберігаються.
Головні тези:
- Президент США продовжує лікування препаратом Paxlovid від COVID-19.
- Байден залишається на самоізоляції після позитивного тесту на коронавірус та має легкі симптоми.
- Інформація про стан здоров'я Байдена підтверджена особистим лікарем та офіційними джерелами з Білого дому.
- Президент заявив, що продовжить виконувати свої обов'язки під час ізоляції для блага американського народу.
Як почувається Байден під час лікування коронавірусу
Як заявив особистий лікар Байдена Кевін О’Конер, Байден продовжує лікування препаратом Paxlovid від COVID-19.
О’Конер зауважив, що президент добре переносить лікування і продовжуватиме прийом Paxlovid, як і планувалося.
Через COVІD-19 Джо Байден перебуватиме на самоізоляції
За словами лікаря, перші симптоми COVUD-19 у Джо Байдена зафіксували 17 липня: у нього з'явились нежить, кашель, він погано себе почував. Пізніше його самопочуття не покращилось, тож Байдену зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат.
Сам Байден на своїй сторінці в Х підтвердив свою захворюваність та повідомив, що почувається добре.
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