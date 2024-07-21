У Білому домі розкрили стан здоровʼя хворого на коронавірус Байдена

Стан здоров’я хворого на COVID-19 президента США Джо Байдена поліпшується, хоча кашель і хрипота ще зберігаються.

Як почувається Байден під час лікування коронавірусу

Як заявив особистий лікар Байдена Кевін О’Конер, Байден продовжує лікування препаратом Paxlovid від COVID-19.

У нього ще зберігаються кашель і хрипота, але його симптоми продовжують покращуватися. Пульс, артеріальний тиск, частота дихання і температура — в нормі. Насичення киснем є чудовим у кімнатному повітрі. Його легені залишаються чистими, — йдеться у заяві медика. Поширити

О’Конер зауважив, що президент добре переносить лікування і продовжуватиме прийом Paxlovid, як і планувалося.

Через COVІD-19 Джо Байден перебуватиме на самоізоляції

За словами лікаря, перші симптоми COVUD-19 у Джо Байдена зафіксували 17 липня: у нього з'явились нежить, кашель, він погано себе почував. Пізніше його самопочуття не покращилось, тож Байдену зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат.

Після свого першого заходу в Лас-Вегасі президент Байден отримав позитивний результат на COVID-19. Він вакцинований і перебуває на лікуванні, і у нього спостерігаються легкі симптоми. Він повернеться до Делаверу, де буде самоізольований і продовжуватиме виконувати всі свої обов'язки в повному обсязі протягом цього часу, — вказано в повідомленні Білого дому. Поширити

Сам Байден на своїй сторінці в Х підтвердив свою захворюваність та повідомив, що почувається добре.

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.



I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people. — President Biden (@POTUS) July 17, 2024