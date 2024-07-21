У Білому домі розкрили стан здоровʼя хворого на коронавірус Байдена
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У Білому домі розкрили стан здоровʼя хворого на коронавірус Байдена

The White House
У Білому домі розкрили стан здоровʼя хворого на коронавірус Байдена

Стан здоров’я хворого на COVID-19 президента США Джо Байдена поліпшується, хоча кашель і хрипота ще зберігаються.

Головні тези:

 

  • Президент США продовжує лікування препаратом Paxlovid від COVID-19.
  • Байден залишається на самоізоляції після позитивного тесту на коронавірус та має легкі симптоми.
  • Інформація про стан здоров'я Байдена підтверджена особистим лікарем та офіційними джерелами з Білого дому.
  • Президент заявив, що продовжить виконувати свої обов'язки під час ізоляції для блага американського народу.

Як почувається Байден під час лікування коронавірусу

Як заявив особистий лікар Байдена Кевін О’Конер, Байден продовжує лікування препаратом Paxlovid від COVID-19.

У нього ще зберігаються кашель і хрипота, але його симптоми продовжують покращуватися. Пульс, артеріальний тиск, частота дихання і температура — в нормі. Насичення киснем є чудовим у кімнатному повітрі. Його легені залишаються чистими, — йдеться у заяві медика.

О’Конер зауважив, що президент добре переносить лікування і продовжуватиме прийом Paxlovid, як і планувалося.

Через COVІD-19 Джо Байден перебуватиме на самоізоляції

За словами лікаря, перші симптоми COVUD-19 у Джо Байдена зафіксували 17 липня: у нього з'явились нежить, кашель, він погано себе почував. Пізніше його самопочуття не покращилось, тож Байдену зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат.

Після свого першого заходу в Лас-Вегасі президент Байден отримав позитивний результат на COVID-19. Він вакцинований і перебуває на лікуванні, і у нього спостерігаються легкі симптоми. Він повернеться до Делаверу, де буде самоізольований і продовжуватиме виконувати всі свої обов'язки в повному обсязі протягом цього часу, — вказано в повідомленні Білого дому.

Сам Байден на своїй сторінці в Х підтвердив свою захворюваність та повідомив, що почувається добре. 

Я буду перебувати в ізоляції, поки не одужаю, і в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу, — написав американський президент.

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