У президента США Байдена виявили коронавірус — подробиці

17 липня президент США Джо Байден отримав позитивний тест на коронавірус.
Головні тези:
- Вакцинований Джо Байден залишається в ізоляції і продовжує виконувати обов'язки президента на час лікування.
- Президент має легкі симптоми захворювання та заявив, що продовжить працювати.
- Байден назвав єдину умову для відмови від президентської гонки.
Через COVІD-19 Джо Байден перебуватиме на самоізоляції
За словами лікаря, перші симптоми COVUD-19 у Джо Байдена зафіксували удень: у нього з'явились нежить, кашель, він погано себе почував. Пізніше його самопочуття не покращилось, тож Байдену зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат.
Сам Байден на своїй сторінці в Х підтвердив свою захворюваність та повідомив, що почувається добре.
I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.— President Biden (@POTUS) July 17, 2024
I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people.
Байден назвав єдину умову для зняття з президентської гонки
За словами американського лідера Джо Байдена, він може відмовитися від боротьби за президентське крісло лише тоді, якщо зіткнеться з серйозними проблемами зі здоров'ям.
Як зазначив очільник Білого дому, якщо лікарі вважатимуть, що стан здоров'я не дасть змоги йому виконувати свої обов'язки на посаді президента, то він готовий до них дослухатися.
Що важливо розуміти, американському лідеру уже 81 рік.
Про це доволі часто нагадує його головний опонент у президентських перегонах Дональд Трамп, якому 78 років.
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