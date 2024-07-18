У президента США Байдена виявили коронавірус — подробиці

Через COVІD-19 Джо Байден перебуватиме на самоізоляції

За словами лікаря, перші симптоми COVUD-19 у Джо Байдена зафіксували удень: у нього з'явились нежить, кашель, він погано себе почував. Пізніше його самопочуття не покращилось, тож Байдену зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат.

Після свого першого заходу в Лас-Вегасі президент Байден отримав позитивний результат на COVID-19. Він вакцинований і перебуває на лікуванні, і у нього спостерігаються легкі симптоми. Він повернеться до Делаверу, де буде самоізольований і продовжуватиме виконувати всі свої обов'язки в повному обсязі протягом цього часу, — вказано в повідомленні Білого дому. Поширити

Сам Байден на своїй сторінці в Х підтвердив свою захворюваність та повідомив, що почувається добре.

Я буду перебувати в ізоляції, поки не одужаю, і в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу, — написав американський президент. Поширити

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.



I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people. — President Biden (@POTUS) July 17, 2024

Байден назвав єдину умову для зняття з президентської гонки

За словами американського лідера Джо Байдена, він може відмовитися від боротьби за президентське крісло лише тоді, якщо зіткнеться з серйозними проблемами зі здоров'ям.

Як зазначив очільник Білого дому, якщо лікарі вважатимуть, що стан здоров'я не дасть змоги йому виконувати свої обов'язки на посаді президента, то він готовий до них дослухатися.

Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось, лікарі, прийшли і сказали, що у вас така проблема, — заявив Джо Байден інтерв'ю CBS News. Поширити

Що важливо розуміти, американському лідеру уже 81 рік.

Про це доволі часто нагадує його головний опонент у президентських перегонах Дональд Трамп, якому 78 років.