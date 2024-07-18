У президента США Байдена виявили коронавірус — подробиці
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У президента США Байдена виявили коронавірус — подробиці

The White House
Джо Байден

17 липня президент США Джо Байден отримав позитивний тест на коронавірус. 

Головні тези:

  • Вакцинований Джо Байден залишається в ізоляції і продовжує виконувати обов'язки президента на час лікування.
  • Президент має легкі симптоми захворювання та заявив, що продовжить працювати.
  • Байден назвав єдину умову для відмови від президентської гонки.

Через COVІD-19 Джо Байден перебуватиме на самоізоляції

За словами лікаря, перші симптоми COVUD-19 у Джо Байдена зафіксували удень: у нього з'явились нежить, кашель, він погано себе почував. Пізніше його самопочуття не покращилось, тож Байдену зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат.

Після свого першого заходу в Лас-Вегасі президент Байден отримав позитивний результат на COVID-19. Він вакцинований і перебуває на лікуванні, і у нього спостерігаються легкі симптоми. Він повернеться до Делаверу, де буде самоізольований і продовжуватиме виконувати всі свої обов'язки в повному обсязі протягом цього часу, — вказано в повідомленні Білого дому.

Сам Байден на своїй сторінці в Х підтвердив свою захворюваність та повідомив, що почувається добре. 

Я буду перебувати в ізоляції, поки не одужаю, і в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу, — написав американський президент.

Байден назвав єдину умову для зняття з президентської гонки

За словами американського лідера Джо Байдена, він може відмовитися від боротьби за президентське крісло лише тоді, якщо зіткнеться з серйозними проблемами зі здоров'ям.

Як зазначив очільник Білого дому, якщо лікарі вважатимуть, що стан здоров'я не дасть змоги йому виконувати свої обов'язки на посаді президента, то він готовий до них дослухатися.

Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось, лікарі, прийшли і сказали, що у вас така проблема, — заявив Джо Байден інтерв'ю CBS News.

Що важливо розуміти, американському лідеру уже 81 рік.

Про це доволі часто нагадує його головний опонент у президентських перегонах Дональд Трамп, якому 78 років.

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