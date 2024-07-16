Чинний президент США та кандидат від Демократичної партії на майбутніх виборах у листопаді Джо Байден заявив про намір провести ще один раунд дебатів із опонентом, республіканцем Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Джо Байден планує провести новий раунд дебатів із Дональдом Трампом, висловлюючи впевненість у своєму політичному впливі.
- Байден критикує політичну позицію кандидата e віце-президенти від республіканців Джей Ді Венса, підкреслюючи його схожість з Трампом у питаннях.
- Венс викликав обурення заявою про байдужість до подальшої долі України та перегляді підтримки країни з боку США.
- Дебати між Байденом та Трампом є важливим етапом у підготовці до виборчих кампаній та обговоренні стратегій політичних опонентів.
- Реакція Байдена на публічні заяви Трампа та Венса вказує на готовність лідера до відкритої дискусії та обгрунтування своїх позицій.
Байден планує провести новий раунд дебатів із Трампом
При цьому Байден висловив впевненість у збереженні власного політичного впливу та потенціалу.
За словами Байдена, він виходить і показує американцям, що має всі здібності, і що йому не потрібні нотатки.
Що відомо про реакцію Байдена на оголошення Трампом Джей Ді Венса кандидатом у віцепризиденти США
За інформацією Bloomberg, чинний президент США назвав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса, якого Трамп хоче висунути кандидатом у віцепрезиденти у разі своєї перемоги на виборах, клоном самого Трампа.
Окремо у соціальних мережах Байден розкритикував політичну позицію Джей Ді Венса, який "говорить багато про трудящих".
Втім, Байден стверджує, що Венс, Трамп хочуть підвищити податки для сімей середнього класу, одночасно просуваючи ще більше зниження податків для багатих.
Ще у 2022 році після початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України в інтерв’ю Стіву Беннону Венс чітко заявив, що його аж ніяк не хвилює подальша доля України.
У лютому 2024 року, коли Венс вперше виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, він сказав, що США необхідно переглянути свою підтримку України, і пропустив зустріч з делегацією України та іншими сенаторами.
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