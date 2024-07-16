Чинний президент США та кандидат від Демократичної партії на майбутніх виборах у листопаді Джо Байден заявив про намір провести ще один раунд дебатів із опонентом, республіканцем Дональдом Трампом.

Байден планує провести новий раунд дебатів із Трампом

Погодився на дебати з ним у вересні, - зазначив Байден в інтерв’ю журналістам видання. Поширити

При цьому Байден висловив впевненість у збереженні власного політичного впливу та потенціалу.

Джо Байден

Де ви були? Я провів 22 великі заходи, зустрів тисячі людей, приголомшливі натовпи. Багато що відбувається. Я на коні, - заявляє Байден. Поширити

За словами Байдена, він виходить і показує американцям, що має всі здібності, і що йому не потрібні нотатки.

Що відомо про реакцію Байдена на оголошення Трампом Джей Ді Венса кандидатом у віцепризиденти США

За інформацією Bloomberg, чинний президент США назвав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса, якого Трамп хоче висунути кандидатом у віцепрезиденти у разі своєї перемоги на виборах, клоном самого Трампа.

Він клон Трампа в питаннях. Я не бачу жодної різниці, - підкреслив Байден. Поширити

Окремо у соціальних мережах Байден розкритикував політичну позицію Джей Ді Венса, який "говорить багато про трудящих".

Втім, Байден стверджує, що Венс, Трамп хочуть підвищити податки для сімей середнього класу, одночасно просуваючи ще більше зниження податків для багатих.

Ще у 2022 році після початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України в інтерв’ю Стіву Беннону Венс чітко заявив, що його аж ніяк не хвилює подальша доля України.