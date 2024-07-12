Спонсори виборчої кампанії чинного президента Джо Байдена заморозили вже близько 90 млн доларів пожертв.

Що відомо про блокування спонсорами коштів на передвиборчу кампанію Байдена

За інформацією журналістів видання, спонсори, пов’язані із Демократичною партію вже повідомили представникам передвиборчого штабу Байдена що пожертви на суму близько 90 млн доларів будуть призупинені, якщо президент Байден залишиться на чолі виборчого списку,

Рішення стосовно утримання цих коштів є одним з найбільш конкретних прикладів наслідків невдалого виступу пана Байдена на дебатах наприкінці червня.

"Майбутнє вперед" відмовився коментувати будь-які розмови з донорами або суми обіцяних грошей, які були утримані.

Радник "Майбутнього вперед" сказав лише, що група очікує, що донори, які призупинили пожертви, повернуться, як тільки вирішиться нинішня невизначеність.

Потенційний дефіцит грошових коштів суперкомітетів з'являється в той час, коли сама кампанія готується до важкого липневого періоду збору коштів, оскільки основні донори ставлять під сумнів життєздатність пана Байдена для перемоги в листопаді.

Зауважимо, що на прес-конференції вчора увечері Байден був налаштований рішуче.

Я вважаю, що маю найкращу кваліфікацію для управління країною... І я думаю, що я найкраще підготовлений для перемоги, - заявив президент США. Поширити

Що відомо про кандидатів на заміну Байдену напередодні виборів у США

За результатами опитування, проведенного журналістами видання Newsweek, Віцепрезидент Камала Гарріс є найпопулярнішою кандидатурою на заміну Байдену на виборах.

Також Гарріс посідає перше місце серед тих, хто голосував за Байдена у 2020 році.

Камала Гарріс

У виданні нагадали, що кілька законодавців-демократів закликали Байдена піти у відставку після його невдалого виступу на президентських дебатах.

При цьому Гарріс та більшість демократів продовжують гуртуватись навколо Байдена, який дав зрозуміти, що не відмовиться від участі у виборах.

У разі того, якщо президент США все ж піде у відставку, Гарріс розглядається як його логічна наступниця.

Водночас під час передвиборчої зупинки у Неваді вона захищала Байдена як "борця", посилаючись на безлад у Демократичній партії.