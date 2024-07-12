Байден випадково назвав Зеленського "президентом Путіним" — відео

Американський лідер Джо Байден обмовився і випадково назвав українського колегу Володимира Зеленського "президентом Путіним". Це сталося під час заходу, що проходив на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Байден знову обмовився, однак швидко усвідомив помилку

Очільник Білого дому неочікувано для всіх представив президента України Володимира Зеленського як "президента Путіна", маючи на увазі нелегітимного главу Кремля Володимира Путіна.

Тепер я хочу передати слово президенту України, у якого стільки ж сміливості, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін, — заявив Байден. Поширити

Варто зазначити, що він швидко усвідомив помилку і сказав:

"Президент Путін? Він (Зеленський — ред.) переможе президента Путіна. Я так зосереджений на тому, щоб перемогти президента Путіна, ми повинні турбуватися про це". Поширити

Українського лідера Володимира Зеленського не образила помилка Байдена — він лише усміхнувся й розпочав свою промову.

Згодом журналісти поцікавилися в президента США, чи не зашкодять подібні обмовки позиції Сполучених Штатів на міжнародній арені.

Що цікаво, відповідаючи на це запитання, Джо Байден знову сказав "Путін" замість "Зеленський", одразу перепросивши.

Чи бачите ви шкоду у тому, як я веду цю пресконференцію? Чи бачили ви успішнішу конференцію. Ви що думаєте? Я говорив про Путіна і в самому кінці сказав про Путіна, ні, перепрошую, Зеленського. Джо Байден Президент США

Від Байдена також “дісталося” Камалі Гарріс

Варто також зазначити, що очільник Білого дому, закриваючи саміт НАТО, вдруге за вечір публічно переплутав прізвище людини, про яку говорить.

Журналісти попросили Байдена прокоментувати продовження його участі у президентських перегонах, та про те, чи може він поступитися місцем віцепрезидентці Камалі Гарріс.

Президент США вкотре обмовився та назвав свою віцепрезидентку "Трампом".

Я би не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію щоби бути президентом, — сказав Байден. Поширити

Американський лідер продовжує відкидати можливість свого зняття з перегонів, оскільки вважає себе найбільш кваліфікованим.