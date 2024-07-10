Хто зможе зупинити Путіна та Росію — відповідь Байдена

На переконання американського лідера Джо Байдена, саме Україна може зупинити російського диктатора Володимира Путіна та агресію РФ.
Головні тези:
- Байден попередив, що Путін не зупиниться в Україні, однак Україна може його зупинити.
- НАТО посилить співпрацю з Україною на тлі російської агресії.
- За словами генсека НАТО, війна Росії проти України допомогла виявити слабкі місця Альянсу та потребу у підвищенні спроможностей військ.
Байден вірить у перемогу України
Очільник Білого дому звернув увагу на те, що саме зараз Альянс “сильніший ніж будь-коли", адже до нього нещодавно приєдналися Фінляндія та Швеція.
Також вкрай важливим фактором є суттєве посилення так званого "східного флангу НАТО".
Попри це, як вважає Джо Байден, збільшення армії США та союзників на східному кордоні Альянсу не є достатнім, щоби зупинити Путіна та російську агресію.
Президент США вкотре нагадав, що головна ціль нелегітимного президента РФ — повне підкорення усієї України.
Американський лідер також озвучив прогноз, що Збройні сили України зможуть досягнути цього результату "разом з нашою колективною підтримкою", яку вони вже мають.
НАТО вирішив посилити співпрацю з Україною
Альянс вирішив взяти на себе головну роль у гарантуванні безпеки, навчанні та підвищенні спроможності України самостійно виробляти зброю.
З такою заявою виступив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг під час саміту НАТО у Вашингтоні.
Він також додав, що реалії війни РФ проти України допомогли побачити слабкі місця НАТО, зокрема величезні прогалини у сумісності військ.
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