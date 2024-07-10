Хто зможе зупинити Путіна та Росію — відповідь Байдена

На переконання американського лідера Джо Байдена, саме Україна може зупинити російського диктатора Володимира Путіна та агресію РФ.

Байден вірить у перемогу України

Очільник Білого дому звернув увагу на те, що саме зараз Альянс “сильніший ніж будь-коли", адже до нього нещодавно приєдналися Фінляндія та Швеція.

Також вкрай важливим фактором є суттєве посилення так званого "східного флангу НАТО".

Попри це, як вважає Джо Байден, збільшення армії США та союзників на східному кордоні Альянсу не є достатнім, щоби зупинити Путіна та російську агресію.

Президент США вкотре нагадав, що головна ціль нелегітимного президента РФ — повне підкорення усієї України.

Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні… Не сумнівайтеся: Україна може зупинити Путіна — і вона це зробить. Джо Байден Президент США

Американський лідер також озвучив прогноз, що Збройні сили України зможуть досягнути цього результату "разом з нашою колективною підтримкою", яку вони вже мають.

НАТО вирішив посилити співпрацю з Україною

Альянс вирішив взяти на себе головну роль у гарантуванні безпеки, навчанні та підвищенні спроможності України самостійно виробляти зброю.

З такою заявою виступив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг під час саміту НАТО у Вашингтоні.

У нас буде командування в Німеччині, там буде 700 осіб, і в деяких центрах у східній частині Альянсу. Ми робимо це також для того, щоб допомогти не лише підтримувати, а й спільно інвестувати та розвивати проєкти, підвищувати спроможність України самостійно виробляти зброю та боєприпаси, — заявив генсек. Поширити

Він також додав, що реалії війни РФ проти України допомогли побачити слабкі місця НАТО, зокрема величезні прогалини у сумісності військ.