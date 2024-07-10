Кто сможет остановить Путина и Россию — ответ Байдена

По мнению американского лидера Джо Байдена, именно Украина может остановить российского диктатора Владимира Путина и агрессию РФ.

Байден верит в победу Украины

Глава Белого дома обратил внимание на то, что именно сейчас Альянс "сильнее, чем когда-либо", ведь к нему недавно присоединились Финляндия и Швеция.

Также очень важным фактором является существенное усиление так называемого "восточного фланга НАТО".

Несмотря на это, как считает Джо Байден, увеличение армии США и союзников на восточной границе Альянса не достаточно, чтобы остановить Путина и российскую агрессию.

Президент США в очередной раз напомнил, что главная цель нелегитимного президента РФ — полное покорение всей Украины.

Он хочет положить конец украинской демократии, разрушить украинскую культуру и стереть Украину с карты мира. И мы знаем, что Путин не остановится в Украине… Не сомневайтесь, что Украина может остановить Путина — и она это сделает. Джо Байден Президент США

Американский лидер также озвучил прогноз, что Вооруженные силы Украины смогут достичь этого результата "вместе с нашей коллективной поддержкой", которая у них уже есть.

НАТО решила усилить сотрудничество с Украиной

Альянс решил взять на себя главную роль в обеспечении безопасности, обучении и повышении возможности Украины самостоятельно производить оружие.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне.

У нас будет командование в Германии, там будет 700 человек и в некоторых центрах в восточной части Альянса. Мы делаем это для того, чтобы помочь не только поддерживать, но и совместно инвестировать и развивать проекты, повышать способность Украины самостоятельно производить оружие и боеприпасы, — заявил генсек. Поделиться

Он также добавил, что реалии войны РФ против Украины помогли увидеть слабые места НАТО, в частности, огромные пробелы в совместимости войск.