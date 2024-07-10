Кто сможет остановить Путина и Россию — ответ Байдена

По мнению американского лидера Джо Байдена, именно Украина может остановить российского диктатора Владимира Путина и агрессию РФ.
Главные тезисы
- Байден предупредил, что Путин не остановится в Украине, однако Украина может его остановить.
- НАТО усилит сотрудничество с Украиной на фоне российской агрессии.
- По словам генсека НАТО, война России против Украины помогла выявить слабые места Североатлантического союза и потребность в повышении возможностей войск.
Байден верит в победу Украины
Глава Белого дома обратил внимание на то, что именно сейчас Альянс "сильнее, чем когда-либо", ведь к нему недавно присоединились Финляндия и Швеция.
Также очень важным фактором является существенное усиление так называемого "восточного фланга НАТО".
Несмотря на это, как считает Джо Байден, увеличение армии США и союзников на восточной границе Альянса не достаточно, чтобы остановить Путина и российскую агрессию.
Президент США в очередной раз напомнил, что главная цель нелегитимного президента РФ — полное покорение всей Украины.
Американский лидер также озвучил прогноз, что Вооруженные силы Украины смогут достичь этого результата "вместе с нашей коллективной поддержкой", которая у них уже есть.
НАТО решила усилить сотрудничество с Украиной
Альянс решил взять на себя главную роль в обеспечении безопасности, обучении и повышении возможности Украины самостоятельно производить оружие.
С таким заявлением выступил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне.
Он также добавил, что реалии войны РФ против Украины помогли увидеть слабые места НАТО, в частности, огромные пробелы в совместимости войск.
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