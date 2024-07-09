Кто на самом деле блокирует вступление Украины в НАТО. Макрон назвал две страны

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, Соединенные Штаты и Германия являются главными противниками вступления Украины в Североатлантический альянс.
Главные тезисы
- Макрон рассказал об оппозиции Берлина и Вашингтона в вопросе членства Украины.
- Планы блока объявить путь Украины в НАТО как "необратимый" станут мощным сигналом для Киева и Москвы.
- Украина ожидает важных новых объявлений о поддержке в рамках инициатив по расширению сотрудничества с Альянсом.
Макрон раскрыл правду о дискуссиях в НАТО
В преддверии старта саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля президент Франции неожиданно для всех заявил о "сильной оппозиции" США и Германии касательно вопроса приглашения Украины в блок.
Кроме того, Эммануэль Макрон напомнил о событиях саммита в Вильнюсе, когда Киеву также отказали в приглашении на вступление, несмотря на публичную критику со стороны команды Владимира Зеленского.
Чего ждать Украине от июльского саммита НАТО
Как удалось узнать журналистам CNN, страны-члены блока во время саммита в Вашингтоне планируют объявить путь Украины в НАТО как "необратимый".
СМИ обращает внимание на то, что финальный текст коммюнике еще может измениться, однако в нем уже закрепили формулировку о "необратимом" пути Украины в Альянс.
В НАТО считают, что это будет очень мощный сигнал для Киева и Москвы.
Один из анонимных источников рассказал журналистам, что команда американского лидера Джо Байдена уже согласилась с целесообразностью использования этого слова в окончательном коммюнике.
Кроме того, следует ожидать "важных новых объявлений" о поддержке Украины в рамках инициатив по расширению сотрудничества с Альянсом.
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