Кто на самом деле блокирует вступление Украины в НАТО. Макрон назвал две страны

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, Соединенные Штаты и Германия являются главными противниками вступления Украины в Североатлантический альянс.

Макрон раскрыл правду о дискуссиях в НАТО

В преддверии старта саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля президент Франции неожиданно для всех заявил о "сильной оппозиции" США и Германии касательно вопроса приглашения Украины в блок.

В итоге приглашение Украины в НАТО будет решением союзников, — подчеркнул он. Поделиться

Кроме того, Эммануэль Макрон напомнил о событиях саммита в Вильнюсе, когда Киеву также отказали в приглашении на вступление, несмотря на публичную критику со стороны команды Владимира Зеленского.

Украинцы были раздражены, когда пришли к выводу, что дверь (в НАТО. — ред.) была открыта, но не настолько, как хотелось. И я думаю, что сценарий для Вашингтонского саммита такой же. Эммануэль Макрон Президент Франции

Чего ждать Украине от июльского саммита НАТО

Как удалось узнать журналистам CNN, страны-члены блока во время саммита в Вашингтоне планируют объявить путь Украины в НАТО как "необратимый".

СМИ обращает внимание на то, что финальный текст коммюнике еще может измениться, однако в нем уже закрепили формулировку о "необратимом" пути Украины в Альянс.

В НАТО считают, что это будет очень мощный сигнал для Киева и Москвы.

Один из анонимных источников рассказал журналистам, что команда американского лидера Джо Байдена уже согласилась с целесообразностью использования этого слова в окончательном коммюнике.

Кроме того, следует ожидать "важных новых объявлений" о поддержке Украины в рамках инициатив по расширению сотрудничества с Альянсом.