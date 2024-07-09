Хто насправді блокує вступ України в НАТО. Макрон назвав дві країни

За словами французького лідера Еммануеля Макрона, Сполучені Штати та Німеччина є головними противниками вступу України до Північноатлантичного альянсу.
Головні тези:
- Макрон розповів про опозицію Берліна та Вашингтона у питанні членства України.
- Плани блоку оголосити шлях України до НАТО як “незворотній”стануть потужним сигналом для Києва та Москви.
- Україна очікує на важливі нові оголошення щодо підтримки в рамках ініціатив з розширення співпраці з Альянсом.
Макрон розкрив правду про дискусії в НАТО щодо України
Напередодні старту саміту НАТО у Вашингтоні 9 липня президент Франції неочікувано для всіх заявив про "сильну опозицію" США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до Альянсу.
Окрім того, Еммануель Макрон нагадав про події тогорічного саміту у Вільнюсі, коли Києву також відмовили у запрошенні на вступ попри публічну критику з боку команди Володимира Зеленського.
Чого очікувати Україні від липневого саміту НАТО
Як вдалося дізнатися журналістам CNN, країни-члени блоку під час саміту у Вашингтоні планують оголосити шлях України до НАТО як "незворотній".
ЗМІ звертає увагу на те, що фінальний текст комюніке ще може змінитися, однак у ньому уже закріпили формулювання про "незворотній" шлях України в Альянс.
У НАТО вважають, що це буде дуже потужним сигналом для Києва і Москви.
Одне з анонімних джерел розповіло журналістам, що команда американського лідера Джо Байдена уже погодилася з доцільністю використання цього слова в остаточному комюніке.
Окрім того, варто очікувати на “важливі нові оголошення” щодо підтримки України в рамках ініціатив з розширення співпраці з Альянсом.
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