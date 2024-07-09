Хто насправді блокує вступ України в НАТО. Макрон назвав дві країни

За словами французького лідера Еммануеля Макрона, Сполучені Штати та Німеччина є головними противниками вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Макрон розкрив правду про дискусії в НАТО щодо України

Напередодні старту саміту НАТО у Вашингтоні 9 липня президент Франції неочікувано для всіх заявив про "сильну опозицію" США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до Альянсу.

Зрештою, запрошення України до НАТО буде рішенням союзників, — наголосив він. Поширити

Окрім того, Еммануель Макрон нагадав про події тогорічного саміту у Вільнюсі, коли Києву також відмовили у запрошенні на вступ попри публічну критику з боку команди Володимира Зеленського.

Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері (в НАТО. — ред.) були відчинені, але не настільки, як хотілося. І я думаю, що сценарій для Вашингтонського саміту такий самий. Еммануель Макрон Президент Франції

Чого очікувати Україні від липневого саміту НАТО

Як вдалося дізнатися журналістам CNN, країни-члени блоку під час саміту у Вашингтоні планують оголосити шлях України до НАТО як "незворотній".

ЗМІ звертає увагу на те, що фінальний текст комюніке ще може змінитися, однак у ньому уже закріпили формулювання про "незворотній" шлях України в Альянс.

У НАТО вважають, що це буде дуже потужним сигналом для Києва і Москви.

Одне з анонімних джерел розповіло журналістам, що команда американського лідера Джо Байдена уже погодилася з доцільністю використання цього слова в остаточному комюніке.

Окрім того, варто очікувати на “важливі нові оголошення” щодо підтримки України в рамках ініціатив з розширення співпраці з Альянсом.