Байден случайно назвал Зеленского "президентом Путиным" — видео

Американский лидер Джо Байден оговорился и случайно назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "президентом Путиным". Это произошло во время мероприятия, которое проходило на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
Главные тезисы
- Байден быстро осознал ошибку и извинился, выразив поддержку курсу разгрома Путина.
- Зеленский с улыбкой отреагировал на оговорку Байдена и продолжил свою речь без обид.
- Впоследствии Байден снова ошибся, назвав свою вице-президентку Камалу Харрис "Трампом".
Байден снова оговорился, однако быстро осознал ошибку
Глава Белого дома неожиданно для всех представил президента Украины Владимира Зеленского как "президента Путина", имея в виду нелегитимного главу Кремля Владимира Путина.
Стоит отметить, что он быстро осознал ошибку и сказал:
Украинского лидера Владимира Зеленского не оскорбила ошибка Байдена — он просто улыбнулся и начал свою речь.
Впоследствии журналисты поинтересовались у президента США, не повредят ли подобные оговорки позиции Соединенных Штатов на международной арене.
Что интересно, отвечая на этот вопрос, Джо Байден снова сказал "Путин" вместо "Зеленский", сразу извинившись.
От Байдена также "досталось" Камале Харрис
Следует также отметить, что глава Белого дома, закрывая саммит НАТО, второй раз за вечер публично перепутал фамилию человека, о котором говорит.
Журналисты попросили Байдена прокомментировать продолжение его участия в президентской гонке, и о том, может ли он уступить место вице-президентке Камале Харрис.
Президент США в очередной раз оговорился и назвал свою вице-президента "Трампом".
Американский лидер продолжает исключать возможность своего снятия с гонки, поскольку считает себя наиболее квалифицированным.
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