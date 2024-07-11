Президент США Джо Байден в четверг, 11 июля, планирует объявить новый пакет военной помощи Украине на сумму в 225 млн долларов, в который войдет система ЗРК Patriot.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США

По словам двух американских чиновников в комментарии журналистам, Байден намерен объявить о новой помощи Украине во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

По их словам новый пакет будет включать ЗРК Patriot, который необходим Украине для укрепления ее противовоздушной обороны от российской авиации.

Это уже вторая система Patriot, которую США предоставили Украине, и является одной из нескольких, о которых Байден объявил на этой неделе на саммите НАТО.

Байден объявил о новой помощи Украине, но деталей не раскрыл.

По его словам, детали пакета сообщит Пентагону позже.

Джо Байден

Что известно о встрече Байдена и Зеленского

В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским американский лидер отметил, что в последнее время украинским военным удалось выровнять ситуацию на фронте в развязанной Россией преступной войне.

В частности, по его словам, украинские военные заставили российских оккупантов отступить на Харьковщине и нанесли преступной армии РФ многочисленные потери.

И это дало понять, что Россия не победит в Украине. Украина победит, – подчеркнул Байден. Поделиться

Байден заверил, что США будут с Украиной "на каждом шагу".

При этом, по словам президента США, сейчас идет работа над тем, чтобы Украина использовала истребители F-16 этим летом.