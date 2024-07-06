Спонсоры Байдена выдвинули ему жесткое требование после провала на дебатах

Доноры, бизнесмены и общественные лидеры, которые финансируют Демократическую партию США, требуют у действующего американского лидера Джо Байдена сняться с президентской гонки.
Главные тезисы
- Действующий американский лидер не намерен выполнять требования доноров и отказывается от снятия с выборов.
- Байден видит себя наиболее квалифицированным человеком в вопросах управления страной.
- Ситуация свидетельствует о внутреннем расколе в демократическом лагере перед президентскими выборами в США.
Союзники Байдена потеряли веру в его победу
Согласно данным журналистов, речь идет о группе доноров демократов, которая состоит из 168 влиятельных деятелей.
Стоит отметить, что письмо с требованием Байдену уже передали нескольким советникам Белого дома.
Что важно понимать, среди подписантов:
миллиардерша и невестка основателя Walmart Кристи Уолтон,
комиссар Национальной футбольной лиги США в отставке Пол Тальябу,
инвестор-миллиардер Майк Новограц,
экс-глава Google Нинг Мосбергер-Танг,
профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг и другие.
Как Байден реагирует на такие требования и призывы
По словам главы Белого дома, он не планирует сниматься с выборов даже после провальных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.
Байден не скрывает, что ознакомился с требованиями отдельных доноров Демократической партии, но не собирается их выполнять.
Американский лидер также добавил, что по состоянию на сегодняшний день он не видит более квалифицированных, чем он, людей, которые смогут руководить Штатами.
Байден в очередной раз заверил, что имеет ментальные и физические способности занимать должность еще четыре года.
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