Спонсоры Байдена выдвинули ему жесткое требование после провала на дебатах

Доноры, бизнесмены и общественные лидеры, которые финансируют Демократическую партию США, требуют у действующего американского лидера Джо Байдена сняться с президентской гонки.

Союзники Байдена потеряли веру в его победу

Согласно данным журналистов, речь идет о группе доноров демократов, которая состоит из 168 влиятельных деятелей.

Стоит отметить, что письмо с требованием Байдену уже передали нескольким советникам Белого дома.

Мы со всем уважением призываем вас отказаться от выдвижения своей кандидатуры ради нашей демократии и будущего нашей нации, — было сказано в письме, с которым ознакомился действующий американский лидер. Поделиться

Что важно понимать, среди подписантов:

миллиардерша и невестка основателя Walmart Кристи Уолтон,

комиссар Национальной футбольной лиги США в отставке Пол Тальябу,

инвестор-миллиардер Майк Новограц,

экс-глава Google Нинг Мосбергер-Танг,

профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг и другие.

Как Байден реагирует на такие требования и призывы

По словам главы Белого дома, он не планирует сниматься с выборов даже после провальных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Байден не скрывает, что ознакомился с требованиями отдельных доноров Демократической партии, но не собирается их выполнять.

Если бы Господь Всемогущий сошел и сказал: "Джо, выйди из гонки", я бы вышел из них. Господь Всемогущий не сойдет. Джо Байден Президент США

Американский лидер также добавил, что по состоянию на сегодняшний день он не видит более квалифицированных, чем он, людей, которые смогут руководить Штатами.