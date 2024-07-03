Осталось несколько дней. Байден готовится принять судьбоносное решение для США
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Политика
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Осталось несколько дней. Байден готовится принять судьбоносное решение для США

Байден
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Источник:  The New York Times

Действующий глава Белого дома Джо Байден отдает себе отчет, что у него есть не так много шансов на победу в президентских выборах. Он уже задумался о своем снятии с предвыборной гонки.

Главные тезисы

  • Джо Байден отдает себе отчет в сложности своей ситуации перед выборами.
  • Он рассматривает возможность снятия с предвыборной гонки, но пока продолжает борьбу.
  • Байден запланировал ряд интервью для изменения общественного мнения.
  • Журналисты отмечают, что Байден впервые допустил возможность поражения на выборах.

Байден адекватно оценивает свое положение, однако пока продолжает борьбу

Как отмечают инсайдеры, действующий американский лидер считает, что у него осталось всего несколько дней, чтобы убедить общественность изменить свое мнение и отказаться от поддержки Трампа.

В кругу своих союзников он признал, что может выйти из гонки, если последний план окажеться провальным.

Глава Белого дома делает ставки на запланированное на 5 июля интервью с Джорджем Стефанопулосом из ABC News и предвыборные поездки в Пенсильванию и Висконсин.

Он знает, что если у него будет еще два таких мероприятия (как прошлые дебаты) до конца выходных, мы будем в другом месте, — заявил инсайдер из окружения Байдена.

Байден впервые допустил свое поражение на выборах

Журналисты обращают внимание на то, что ранее действующий президент США был полностью убежден в собственной победе.

Однако сейчас он все чаще размышляет о том, как избежать возможного поражения.

По словам еще одного анонимного источника, Джо Байден действительно "хорошо осознает стоящий перед ним политический вызов", а также последствия вероятного краха.

Что интересно, Эндрю Бейтс, представитель Белого дома, отрицает эту информацию.

Представители предвыборной кампании Байдена нервно следили за опросами, понимая, что плохие цифры могут разжечь еще один кризис.

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