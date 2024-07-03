Осталось несколько дней. Байден готовится принять судьбоносное решение для США

Действующий глава Белого дома Джо Байден отдает себе отчет, что у него есть не так много шансов на победу в президентских выборах. Он уже задумался о своем снятии с предвыборной гонки.

Байден адекватно оценивает свое положение, однако пока продолжает борьбу

Как отмечают инсайдеры, действующий американский лидер считает, что у него осталось всего несколько дней, чтобы убедить общественность изменить свое мнение и отказаться от поддержки Трампа.

В кругу своих союзников он признал, что может выйти из гонки, если последний план окажеться провальным.

Глава Белого дома делает ставки на запланированное на 5 июля интервью с Джорджем Стефанопулосом из ABC News и предвыборные поездки в Пенсильванию и Висконсин.

Он знает, что если у него будет еще два таких мероприятия (как прошлые дебаты) до конца выходных, мы будем в другом месте, — заявил инсайдер из окружения Байдена. Поделиться

Байден впервые допустил свое поражение на выборах

Журналисты обращают внимание на то, что ранее действующий президент США был полностью убежден в собственной победе.

Однако сейчас он все чаще размышляет о том, как избежать возможного поражения.

По словам еще одного анонимного источника, Джо Байден действительно "хорошо осознает стоящий перед ним политический вызов", а также последствия вероятного краха.

Что интересно, Эндрю Бейтс, представитель Белого дома, отрицает эту информацию.