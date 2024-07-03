Осталось несколько дней. Байден готовится принять судьбоносное решение для США

Действующий глава Белого дома Джо Байден отдает себе отчет, что у него есть не так много шансов на победу в президентских выборах. Он уже задумался о своем снятии с предвыборной гонки.
Главные тезисы
- Джо Байден отдает себе отчет в сложности своей ситуации перед выборами.
- Он рассматривает возможность снятия с предвыборной гонки, но пока продолжает борьбу.
- Байден запланировал ряд интервью для изменения общественного мнения.
- Журналисты отмечают, что Байден впервые допустил возможность поражения на выборах.
Байден адекватно оценивает свое положение, однако пока продолжает борьбу
Как отмечают инсайдеры, действующий американский лидер считает, что у него осталось всего несколько дней, чтобы убедить общественность изменить свое мнение и отказаться от поддержки Трампа.
В кругу своих союзников он признал, что может выйти из гонки, если последний план окажеться провальным.
Глава Белого дома делает ставки на запланированное на 5 июля интервью с Джорджем Стефанопулосом из ABC News и предвыборные поездки в Пенсильванию и Висконсин.
Байден впервые допустил свое поражение на выборах
Журналисты обращают внимание на то, что ранее действующий президент США был полностью убежден в собственной победе.
Однако сейчас он все чаще размышляет о том, как избежать возможного поражения.
По словам еще одного анонимного источника, Джо Байден действительно "хорошо осознает стоящий перед ним политический вызов", а также последствия вероятного краха.
Что интересно, Эндрю Бейтс, представитель Белого дома, отрицает эту информацию.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-