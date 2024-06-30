Байден готов выйти из президентской гонки только при одном условии

По словам журналистов, действующий американский лидер Джо Байден готов бороться за президентское кресло со своим соперником Дональдом Трампом. Однако может выбыть из гонки, если так решит его семья.

Байден прислушивается к мнению членов своей семьи

Редакция издания отмечает, что глава Белого дома не сдается только потому, что в его победу верят родные и люди из близкого окружения.

Если Байден останется, то по той же причине, по которой он решил снова баллотироваться. Он и его семья верят, что его шансы победить Трампа выше, чем у них вице-президента Камалы Харрис, — сказано в сообщении. Поделиться

Согласно данным журналистов, первая леди США, младшая сестра Байдена Валери и 85-летний Тед Кауфман — давний друг и постоянный советник президента — а также небольшая группа советников Белого дома являются теми людьми, на мнения которых опирается американский лидер.

Этот многолетний кухонный кабинет работает как расширенная семья, совет старейшин и правящая олигархия. Только эти союзники оказывают влияние на важные и мелкие решения в жизни и президентстве Байдена, — пишет издание. Поделиться

Как Байден комментирует свой провал во время дебатов с Трампом

Я понимаю обеспокоенность из-за дебатов. Это не была чудесная ночь для меня. Но и для Трампа тоже, — заявил он.

По словам Байдена, он осознает, что выступление действительно было неудачным, несмотря на это, верит, что сможет победить своего соперника.