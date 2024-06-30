Байден готов выйти из президентской гонки только при одном условии
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Байден готов выйти из президентской гонки только при одном условии

Байден
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Источник:  Axios

По словам журналистов, действующий американский лидер Джо Байден готов бороться за президентское кресло со своим соперником Дональдом Трампом. Однако может выбыть из гонки, если так решит его семья.

Главные тезисы

  • Роль первой леди, сестры Байдена и его советников очень важна в формировании решений американского лидера.
  • Байден признает провал на дебатах, но верит в победу над Трампом.
  • Байден утверждает, что имеет силы выполнять президентские полномочия, несмотря на солидный возраст.

Байден прислушивается к мнению членов своей семьи

Редакция издания отмечает, что глава Белого дома не сдается только потому, что в его победу верят родные и люди из близкого окружения.

Если Байден останется, то по той же причине, по которой он решил снова баллотироваться. Он и его семья верят, что его шансы победить Трампа выше, чем у них вице-президента Камалы Харрис, — сказано в сообщении.

Согласно данным журналистов, первая леди США, младшая сестра Байдена Валери и 85-летний Тед Кауфман — давний друг и постоянный советник президента — а также небольшая группа советников Белого дома являются теми людьми, на мнения которых опирается американский лидер.

Этот многолетний кухонный кабинет работает как расширенная семья, совет старейшин и правящая олигархия. Только эти союзники оказывают влияние на важные и мелкие решения в жизни и президентстве Байдена, — пишет издание.

Как Байден комментирует свой провал во время дебатов с Трампом

Я понимаю обеспокоенность из-за дебатов. Это не была чудесная ночь для меня. Но и для Трампа тоже, — заявил он.

По словам Байдена, он осознает, что выступление действительно было неудачным, несмотря на это, верит, что сможет победить своего соперника.

Я знаю, что уже не молодой. Я знаю, что моя походка не так легка, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду. Я бы снова не баллотировался, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Ставки слишком высоки.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

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