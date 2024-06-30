Байден готовий вийти з президентських перегонів лише за однієї умови

За словами журналістів, чинний американський лідер Джо Байден готовий боротися за президентське крісло зі своїм суперником Дональдом Трампом. Однак може вибути з перегонів, якщо так вирішить його родина.
Головні тези:
- Роль першої леді, сестри Байдена та його радників є вирішальною у формуванні рішень американського лідера.
- Байден визнає провал на дебатах, але вірить у перемогу над Трампом.
- Байден стверджує, що має сили виконувати президентські повноваження, попри поважний вік.
Байден дослухається до думки членів своєї сім’ї
Редакція видання наголошує, що очільник Білого дому не здається лише тому, що його перемогу вірять рідні та люди з близького оточення.
Згідно з даними журналістів, перша леді США, молодша сестра Байдена Валері та 85-річний Тед Кауфман — давній друг і постійний радник президента — а також невелика група радників Білого дому, є тими людьми, на думки яких опирається американський лідер.
Як Байден коментує свій провал під час дебатів з Трампом
Я розумію стурбованість через дебати. Це не була чудова ніч для мене. Але і для Трампа також, — заявив він.
За словами Байдена, він усвідомлює, що виступ справді був невдалим, попри це, вірить, що зможе перемогти свого суперника.
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