Байден готовий вийти з президентських перегонів лише за однієї умови
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Байден готовий вийти з президентських перегонів лише за однієї умови

Байден
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Джерело:  Axios

За словами журналістів, чинний американський лідер Джо Байден готовий боротися за президентське крісло зі своїм суперником Дональдом Трампом. Однак може вибути з перегонів, якщо так вирішить його родина.

Головні тези:

  • Роль першої леді, сестри Байдена та його радників є вирішальною у формуванні рішень американського лідера.
  • Байден визнає провал на дебатах, але вірить у перемогу над Трампом.
  • Байден стверджує, що має сили виконувати президентські повноваження, попри поважний вік.

Байден дослухається до думки членів своєї сім’ї

Редакція видання наголошує, що очільник Білого дому не здається лише тому, що його перемогу вірять рідні та люди з близького оточення.

Якщо Байден залишиться, то з тієї ж причини, з якої він вирішив балотуватися знову. Він і його сім'я вірять, що його шанси перемогти Трампа вищі, ніж їх має віцепрезидентка Камала Гарріс, — йдеться в повідомленні.

Згідно з даними журналістів, перша леді США, молодша сестра Байдена Валері та 85-річний Тед Кауфман — давній друг і постійний радник президента — а також невелика група радників Білого дому, є тими людьми, на думки яких опирається американський лідер.

Цей багаторічний кухонний кабінет працює як розширена сім'я, рада старійшин і правляча олігархія. Тільки ці союзники мають вплив на важливі та дрібні рішення в житті та президентстві Байдена, — пише видання.

Як Байден коментує свій провал під час дебатів з Трампом

Я розумію стурбованість через дебати. Це не була чудова ніч для мене. Але і для Трампа також, — заявив він.

За словами Байдена, він усвідомлює, що виступ справді був невдалим, попри це, вірить, що зможе перемогти свого суперника.

Я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що моя хода не така легка, як раніше, не говорю так зв’язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду. Я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Ставки занадто високі.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

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