Байден готовий вийти з президентських перегонів лише за однієї умови

За словами журналістів, чинний американський лідер Джо Байден готовий боротися за президентське крісло зі своїм суперником Дональдом Трампом. Однак може вибути з перегонів, якщо так вирішить його родина.

Байден дослухається до думки членів своєї сім’ї

Редакція видання наголошує, що очільник Білого дому не здається лише тому, що його перемогу вірять рідні та люди з близького оточення.

Якщо Байден залишиться, то з тієї ж причини, з якої він вирішив балотуватися знову. Він і його сім'я вірять, що його шанси перемогти Трампа вищі, ніж їх має віцепрезидентка Камала Гарріс, — йдеться в повідомленні. Поширити

Згідно з даними журналістів, перша леді США, молодша сестра Байдена Валері та 85-річний Тед Кауфман — давній друг і постійний радник президента — а також невелика група радників Білого дому, є тими людьми, на думки яких опирається американський лідер.

Цей багаторічний кухонний кабінет працює як розширена сім'я, рада старійшин і правляча олігархія. Тільки ці союзники мають вплив на важливі та дрібні рішення в житті та президентстві Байдена, — пише видання. Поширити

Як Байден коментує свій провал під час дебатів з Трампом

Я розумію стурбованість через дебати. Це не була чудова ніч для мене. Але і для Трампа також, — заявив він.

За словами Байдена, він усвідомлює, що виступ справді був невдалим, попри це, вірить, що зможе перемогти свого суперника.