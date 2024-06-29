В Євросоюзі виник шок пілся виступу Байдана на президентських дебатах

Невдалий виступ американського лідера Джо Байдена на президентських дебатах з Дональдом Трампом спровокував справжній шок серед лідерів ЄС.
Головні тези:
- Повернення Трампа до Білого дому може мати негативні наслідки для європейської безпеки, застерігають експерти.
- Тривожні коментарі щодо можливого впливу геронтократії на американську політику звучать від впливових європейських діячів.
- Згідно з даними експертами, вибір американців на наступних виборах та його наслідки можуть мати глобальне значення.
Байден не виправдав очікувань серед своїх союзників
Згідно з даними британських журналістів, наразі голоси відчаю лунають від більшості європейських політиків.
Офіційний Брюссель лякає перспектива повернення Дональда Трампа у Білий дім.
Що важливо розуміти, йдеться про форму державного управління, де влада належить особам, що за віком перевершують основний вік працездатного населення.
За словами німецького експерта з питань зовнішньої політики ХДС Норберта Реттгена, "ця ніч не буде забута".
Повернення Трамп у Білий дім може мати фатальні наслідки
З коментарем з цього приводу також виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.
Він нагадав про те, що Марк Аврелій був великим імператором, але він зіпсував свою спадкоємність, передавши естафету своєму бездарному синові Коммоду.
Як відомо, саме згубне правління останнього підштовхнуло Рим до занепаду.
Своє обурення, а також попередження висловила Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з німецької ліберальної Вільної демократичної партії.
За її словами, той факт, що така людина, як Трамп, може знову стати президентом, оскільки демократи не в змозі виставити проти нього сильного кандидата, “буде історичною трагедією, яку відчує весь світ".
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