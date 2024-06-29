Невдалий виступ американського лідера Джо Байдена на президентських дебатах з Дональдом Трампом спровокував справжній шок серед лідерів ЄС.

Байден не виправдав очікувань серед своїх союзників

Згідно з даними британських журналістів, наразі голоси відчаю лунають від більшості європейських політиків.

Офіційний Брюссель лякає перспектива повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Американську демократію на наших очах вбиває геронтократія, — заявив Гі Вергофстадт, депутат Європарламенту і колишній прем'єр-міністр Бельгії. Поширити

Що важливо розуміти, йдеться про форму державного управління, де влада належить особам, що за віком перевершують основний вік працездатного населення.

За словами німецького експерта з питань зовнішньої політики ХДС Норберта Реттгена, "ця ніч не буде забута".

Демократи (у США — ред.) повинні переосмислити свій вибір. А Німеччина повинна повним ходом готуватися до невизначеного майбутнього. Якщо ми не візьмемо на себе відповідальність за європейську безпеку зараз, ніхто не візьме, — наголосив він. Поширити

Повернення Трамп у Білий дім може мати фатальні наслідки

З коментарем з цього приводу також виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.

Він нагадав про те, що Марк Аврелій був великим імператором, але він зіпсував свою спадкоємність, передавши естафету своєму бездарному синові Коммоду.

Як відомо, саме згубне правління останнього підштовхнуло Рим до занепаду.

Своє обурення, а також попередження висловила Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з німецької ліберальної Вільної демократичної партії.