Президент США Джо Байден зазначив, що успішно впорався під час дебатів з опонентом на виборах Дональдом Трампом.

Байден заявляє про гарний виступ під час дебатів з Трампом

Я вважаю, що ми добре з цим впоралися, - зазначив американський лідер по завершенні дебатів. Поширити

У відповідь на запитання журналістів щодо закликів низки представників Демократичної партії до нього щодо виходу з передвиборчих перегонів Байден зазначив, що не має хвилювань стосовно результатів.

Президент США пояснив, що під час дебатів в нього боліло горло.

У Білому домі також зазначали, що на момент дебатів у Байдена була застуда.

При цьому американський лідер поскаржився на самого Трампа.

Важко вести дебати з брехуном, - підкреслив Байден. Поширити

Він нагадав, що за інформацією журналістів The New York Times, Трамп під час дебатів збрехав щонайменше 26 разів.

Що відомо про критику виступу Байдена з боку представників Демократичної партії

За інформацією The New York Times, після проведених дебатів між Байденом та Трампом однопартійці чинного президента звинуватили його у занадто непереконливому виступі і почали обговорювати заміну його кандидатури на виборах.

Партії існують для того, щоб перемагати. Людина, яка була на сцені з Трампом, не може перемогти. Страх перед Трампом придушував критику Байдена. Тепер цей же страх підживлюватиме заклики до його зняття як кандидата, - цитують журналісти видання заяву одного з керівників передвиборчого штабу Байдена. Поширити

Можливість зміни Байдена іншим кандидатом від Демократичної партії також активно обговорювалася представниками демократів у вечірніх ефірах провідних американських телеканалів.

У той же час, заміна кандидата на президентських виборах на такому пізньому етапі може бути навряд чи здійсненним технічно завданням.