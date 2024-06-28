Президент США Джо Байден зазначив, що успішно впорався під час дебатів з опонентом на виборах Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Джо Байден зазнав проблем з горлом під час дебатів з Дональдом Трампом, але вважає, що успішно впорався з опонентом.
- Демократи звинуватили Байдена у непереконливому виступі та обговорюють можливість його зняття як кандидата у президенти.
- Заміна Байдена іншим кандидатом вже на пізньому етапі може бути складним завданням через проведені праймеріз у всіх 50 штатах.
Байден заявляє про гарний виступ під час дебатів з Трампом
У відповідь на запитання журналістів щодо закликів низки представників Демократичної партії до нього щодо виходу з передвиборчих перегонів Байден зазначив, що не має хвилювань стосовно результатів.
Президент США пояснив, що під час дебатів в нього боліло горло.
У Білому домі також зазначали, що на момент дебатів у Байдена була застуда.
При цьому американський лідер поскаржився на самого Трампа.
Він нагадав, що за інформацією журналістів The New York Times, Трамп під час дебатів збрехав щонайменше 26 разів.
Що відомо про критику виступу Байдена з боку представників Демократичної партії
За інформацією The New York Times, після проведених дебатів між Байденом та Трампом однопартійці чинного президента звинуватили його у занадто непереконливому виступі і почали обговорювати заміну його кандидатури на виборах.
Можливість зміни Байдена іншим кандидатом від Демократичної партії також активно обговорювалася представниками демократів у вечірніх ефірах провідних американських телеканалів.
У той же час, заміна кандидата на президентських виборах на такому пізньому етапі може бути навряд чи здійсненним технічно завданням.
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